В NASA создали цветную 'открытку' марсианского пейзажа из присланных Curiosity фото Красной планеты

На Землю передали новые изображения со склонов горы Шарп (Эолида) в кратере Гейла на Марсе. Снимки были сделаны марсоходом Curiosity, который проводит там исследование.

Об этом сообщили на сайте NASA. Фотографии сделаны 16 ноября цветным прибором Mastcam.Он имеет большее разрешение, чем навигационные камеры.

Команда миссии была настолько вдохновлена красотой ландшафта, что решила объединить две версии черно-белых изображений, сделанных в разное время дня, и добавила цвета.

В результате изображения получились в виде 360-градусной панорамы, они напоминают почтовую открытку с Красной планеты.

Видео дня

"Чтобы полученную панораму было легче отправить на Землю, марсоход сохранил ее в сжатом некачественном формате. Однако увидев вид с последней точки остановки Curiosity, команда поняла, что он слишком красив, чтобы не запечатлеть его в самом высоком качестве, на которое способны навигационные камеры", – сказано в сообщении.

В центре "открытки" – вид на гору Шарпа, 5,5-километровый пик в центре кратера Гейла, на который марсоход до сих пор не поднялся, хотя делает это с 2014 года.

В правой части изображения находится холм названый в честь одного из ученых миссии Curiosity Рафаэля Наварро. Он в свое время помог идентифицировать органические соединения на Марсе. В начале 2021 года Наварро умер.

Гора Шарп расположена внутри кратера Гейл, который имеет диаметр 154 километра и образовался после давнего метеоритного удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года марсоход Curiosity сделал новое фото с Марса, показав местность, которую назвали холм "Мон-Мерку". Снимок сделан при помощи камеры MastCam Right.