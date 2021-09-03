В NASA показали фото загадочного объекта в галактике, которому может быть 13 млрд лет

Ученые NASA сообщили, что получили кадры невероятно редкого коричневого карлика, которому может быть до 13 миллиардов лет. Космический объект назвали "Несчастным случаем" из-за того, что он был обнаружен случайно.

Ученые пояснили, что коричневый карлик – это объект, который находится где-то посередине между планетой газового гиганта и маленькой звездой, но не имеет водорода, как звезда, передает Daily Mail.

Найденный объект получил название WISE 1534–1043. Он находится в 50 световых годах от Земли и не похож ни на один из двух тысяч коричневых карликов, обнаруженных в нашей галактике.

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В NASA рассказали, что объект несется вокруг Млечного Пути со скоростью полмиллиона миль в час – быстрее, чем любой другой коричневый карлик. Необычный световой состав и скорость помогли команде определить, что ему от 10 до 13 миллиардов лет, что вдвое больше среднего возраста других известных коричневых карликов и относится к тому времени, когда Млечный Путь был очень молодым и имел другой химический состав.

Отмечается, хотя коричневые карлики иногда не поддаются описанию, астрономы хорошо разбираются в их общих характеристиках, по крайней мере, до "Несчастного случая". По мере того как коричневые карлики стареют, они остывают, и их яркость в световых волнах разной длины меняется, подобно тому, как нагретые металлы меняют цвет от белого к красному при остывании.

Возраст обнаруженного объекта 10-13 миллиардов лет означает, что он образовался, когда наша галактика была намного моложе и имела другой химический состав. Ученые добавили, когда Млечный Путь сформировался около 13,6 миллиарда лет назад, он почти полностью состоял из водорода и гелия. Другие элементы, такие как углерод, образовались внутри звезд. Когда самые массивные звезды взорвались как сверхновые, они разбросали элементы по всей галактике. Метан, состоящий из водорода и углерода, обычен в большинстве коричневых карликов.

Но световой профиль "Несчастного случая" показал, что в нем очень мало метана. Таким образом, световой профиль объекта может соответствовать профилю очень старого коричневого карлика, который сформировался, когда галактика была еще бедна углеродом.

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