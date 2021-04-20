Hubble сделал фото спиральной галактики в 100 лет от Земли

Космический телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики NGC 4603, которая находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кентавра.

Как сообщает пресс-служба Европейского космического агентства, на снимке показаны яркие полосы синих молодых звезд, что составляют рукава этой галактики.

Ученые отметили, что красно-коричневые волокна, пронизывающие спиральные рукава, известны как пылевые полосы и состоят из плотных облаков пыли, которые закрывают рассеянный звездный свет от галактики.

Добавим, что звезды в галактике NGC 4603 имеют яркость, тесно связанную с периодом, с которым они тускнеют и становятся ярче. Эти наблюдения позволяют астрономам точно измерить, как далеко звезды находятся от Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA опубликовало фото галактики NGC 2336, которая находится в 100 млн световых годах от Земли.