В NASA назвали причины увеличения числа экстремальных погодных явлений

Ученый-физик Института космических исследований имени Годдарда NASA Алекс Руан объяснил, какие условия усиливают экстремальные погодные явления. Также он указал, что стало намного лучше видно "человеческий след" в каждой природной катастрофе.

Как пишет издание The Verge, Руан является одним из авторов доклада ООН по физике изменений климата. В отчете многие изменения экстремальных погодных условий связываются с более интенсивным круговоротом воды.

По словам исследователя, воздух быстрее вытягивает влагу из суши и океанов. Он переносит больше влаги с места на место по планете. А когда идет дождь, то может просто лить стеной. С повышением температуры общее количество влаги, которую пытается удерживать воздух, увеличивается.

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Также воздух способен быстрее всосать больше влаги из земли. Таким образом, одно и то же явление приводит как к более интенсивным дождям, наводнениям и осадкам, так и к более суровым засухам, когда они случаются.

Такой переход от чрезвычайно влажных условий к засушливым может создавать неприятности для жизнедеятельности людей и наносить урон различным экосистемам.

В докладе ООН показана связь между человеческой деятельностью и экстремальными погодными явлениями. Так, ученые используют записи наблюдений и специальные модели, чтобы увидеть, какими были условия до существенного человеческого влияния.

Становится очевидно, что сжигая ископаемое топливо и выбрасывая в атмосферу парниковые газы, нагревающие планету, люди сами создают более опасные погодные явления.

Как сообщал OBOZREVATEL, число экстремальных погодных явлений в Украине со временем будет только расти. Причиной этого климатологи называют глобальное потепление.

Климат будет становиться в одних местах влажным, в других – сухим. И грань будет проходить как раз через Украину. Именно поэтому нашей стране нужно готовиться к обоим сценариям.

По одному из сценариев, количество дней в году с температурой выше 35 градусов колоссально вырастет.