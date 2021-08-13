Число экстремальных погодных явлений в Украине будет расти: климатолог озвучила прогноз

Число экстремальных погодных явлений в Украине будет только расти. Причиной этого климатологи называют глобальное потепление.

Об этом сказала в эфире "Радио НВ" представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская. По ее словам, Украина является частью мира и те изменения, которые происходят глобально, происходят и в Украине.

"В Украине происходят похожие на тропические ливни из-за того, что ускоряется круговорот воды. И ускоряется он именно потому, что у нас идет потепление, из-за которого атмосфера может удержать больше водяного пара. А это значит, что облака могут становиться более мощными и, конечно, эти ливни будут мощными", – объяснила эксперт.

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При этом она отметила, что Украина имеет достаточно особое географическое положение и это надо учитывать.

"Украина находится сравнительно далеко от океанов, сравнительно далеко от полярных регионов, сравнительно далеко от экватора, нет такой высоты над уровнем моря. То есть климат вообще в Украине ну очень хороший, это правда. И поэтому, наверное, мы позже всех заметили, что в мире что-то происходит", – подчеркнула Краковская.

Согласно ее прогнозу, климат будет становиться в одних местах влажным, в других – сухим. И грань будет проходить как раз через Украину. Именно поэтому нашей стране нужно готовиться к обоим сценариям.

По одному из сценариев, количество дней в году с температурой выше 35 градусов вырастет колоссально.

"Сейчас я могу сказать, что, наверное, этого жесткого сценария нам все же удастся как-то избежать, потому что действительно это ад. Не только для Украины, для Украины даже в меньшей степени, а для других регионов", – добавила климатолог.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет меняться и становиться все более сухим. Из-за этого привычными явлениями станут как засухи, так и наводнения, возникающие после сильных дождей.