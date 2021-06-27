В Китае показали новые фото и видео с Марса
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало кадры зонда Tianwen-1, который приземлился на Марсе и исследует его. Фото и видео снял марсоход Zhurong во время движения по поверхности Красной планеты.
Об этом говорится на сайте CNSA. На кадрах показано, как марсоход раскрывает парашютную систему и спускается на поверхность Марса, а Zhurong отъезжает от посадочной платформы и движется над землей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Как рассказали в космическом управлении, по состоянию на утро 27 июня орбитальный аппарат миссии Tianwen-1 находился на орбите Марса 338 дней, а Zhurong проработал на Марсе 42 марсианских дня и преодолел в общей сложности 236 метров.
"Сейчас и Tianwen-1, и Zhurong находятся в хорошем состоянии, сообщают о безопасности на Марсе и шлют издалека благословения в честь столетия основания партии", – говорится в сообщении. 1 июля этого года члены Коммунистической партии Китая будут отмечать 100 лет со дня ее создания.
Напомним: зонд Tianwen-1 совершил посадку на Марсе 15 мая. Для спуска на поверхность планеты машина использовала комбинацию защитной капсулы, парашюта и ракетной платформы.
Zhurong будет заниматься изучением Марса в течение трех месяцев. Эта машина высотой 1,85 метра и весом около 240 кг способна передвигаться со скоростью до 200 метров в час.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ровер Perseverance прислал с Красной планеты изображение с минигеликоптером Ingenuity и первое фото, полученное с летательного аппарата.
NASA опубликовало первые цветные фото с высоким разрешением и видео со звуком с Марса.
Perseverance отправил на Землю новые фото с Марса.