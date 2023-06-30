В июле украинцы увидят первое в году суперлуние: когда достигнет пика

Суперлуние происходит вследствие полного совпадения полнолуния или новолуния с перигеем – максимальным приближением Луны к Земле. Причиной астрономы называют эллиптическую орбиту, по которой спутник вращается вокруг нашей планеты.

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Это явление проявляется визуальным увеличенным размером лунного диска. Первое полное суперлуние 2023 года состоится в июле. Детали рассказало издание CBS News.

Луна находится на расстоянии 384 400 км от Земли. Супермесяц немного ближе – расстояние составит примерно 361 933 км.

Астрономы говорят, что июльский супермесяц будет на 16% ярче, чем обычный. Это летнее явление иногда называют "грозовой Луной", поскольку летние грозы и молнии внезапно вспыхивают именно после активной жары середины лета.

Месяц достигнет своего пика менее чем через 10 часов после того, как его орбита максимально приблизится к земле. Новолуния или полнолуния, которые происходят, когда спутник находится в пределах 90% от перигея, впервые назвал термином "суперлуние" астролог Ричард Нолле в 1979 году.

Июльский супермесяц будет виден 2 и 3 июля, а своего пика достигнет 3 июля 2023 в 14:39 по киевскому времени

Кстати, ученые высказали гипотезу, что на Млечном Пути существуют сотни миллионов миров, где может существовать жизнь.

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