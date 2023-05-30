В Млечном Пути существуют сотни миллионов миров, где может существовать жизнь – исследование

В нашей галактике Млечный Путь существуют сотни миллионов планет, которые могут быть вполне пригодны для того, чтобы на них образовались условия для существования жизни. Речь идет о звездных системах, в центре которых сияют так называемые красные карлики, которые значительно меньше нашего Солнца.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of National Academy of Sciences. Авторами исследования выступили профессор астрономии Сара Баллард и докторантка Шейла Сагира из Университет Флориды.

Как объясняют ученые, Солнце, наблюдаемое землянами, является светилом G-типа – такие звезды неофициально называют желтыми карликами. Несмотря на то, что Солнце так привычно нам, в рамках галактики Млечный Путь – такие звезды довольно редки, поскольку наиболее распространены звезды M-типа. Это красные карлики, которые значительно меньше и холоднее и имеют половину массы нашего Солнца.

Именно вокруг таких звезд обращаются миллиарды планет в нашей галактике.

Баллард и Сагир использовали данные телескопа NASA "Кеплер" и телескопа ESA "Гайя", чтобы исследовать 163 экзопланеты, находящихся на орбите красных карликов.

Им удалось установить, что для того чтобы получить достаточную порцию тепла, планетам в таких системах приходится быть очень близкими к своим звездам. В определенных случаях это приводит к тому, что планеты просто поджариваются, но есть и лучшие сценарии.

По расчетам ученых, две трети экзопланет будут размещены слишком близко к светилу, чтобы находиться в безопасной зоне, но треть попадет в зону, которая вполне пригодна для сохранения воды на планете и образования жизни.

Да, такой прогноз можно назвать достаточно пессимистическим, но если говорить на языке абсолютных цифр, это означает, что на сотнях миллионов планет, находящихся на орбите красных карликов в нашей родной галактике, может существовать жизнь, или, по меньшей мере, условия для ее дальнейшего появления.

"Я думаю, что этот результат очень важен для следующего десятилетия исследований экзопланет, потому что взгляды смещаются в сторону этой популяции звезд", – объяснила Сагар.

По ее мнению, красные карлики должны стать объектами для поиска малых планет на их орбите. Ведь это будет самый простой и точный способ обнаружить планету, на которой, с высокой вероятностью, может быть вода в жидком состоянии, а "следовательно, планета может быть пригодной для жизни".

Сагир и Баллард также обнаружили, что звезды с несколькими планетами, с большой долей вероятности будут иметь круговые орбиты, позволяющие планетам удерживать жидкую воду. Звезды же с одной планетой будут иметь экстремальные приливы, приводящие к перегреву планеты и испарению воды.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые обнаружили в атмосфере экзопланеты процесс, который никогда не видели вне Солнечной системы.

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