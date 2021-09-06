В Италии обнаружили огромную коллекцию костяных орудий, которым 400 тысяч лет. Фото

В городе Кастель-ди-Гвидо, расположенного недалеко от Рима (Италия) археологи обнаружили огромную коллекцию орудий труда, изготовленных из слоновьих костей. Они установили, что как минимум 98 инструментов были сделаны древними людьми около 400 тысяч лет назад.

Результаты исследования, которое провели ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США), были опубликованы в журнале PLoS ONE. Как отмечается, раскопки на 1100 квадратных метрах проводились с 1979 по 1991 год. Однако археологи до сих пор продолжают изучать древние находки.

Как рассказала Паола Вилья из Университета Колорадо, в Кастель-ди-Гвидо люди стандартным способом ломали длинные кости слонов и производили стандартные заготовки для изготовления костяных инструментов. По ее словам, жителями этих мест, вероятнее всего, были неандертальцы.

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Около 400 тысяч лет назад они как раз начали выделяться как вид.

"Около 400 000 лет назад использование огня (предками человека. – Ред.) стало привычным явлением, и это начало вида неандертальцев. Это очень важный период для Кастель-ди-Гвидо", – рассказала ученая.

Так, как отмечается в статье, среди находок были заостренные ножи (предположительно, для резки мяса), клинья (которыми, возможно, рассекали тяжёлые и толстые слоновьи бедренные кости), рубила и длинные частично обработанные кости, возможно, служившие заготовками для будущих инструментов.

Древние жители этих мест сначала делали кремневые резцы и рубила, чтобы с их помощью потом сделать орудия и инструменты из кости, сказано в материале.

Как добавила Вилья, люди Кастель-ди-Гвидо обладали когнитивным интеллектом, который позволял им создавать сложные костяные технологии. Однако, по ее словам, это не означает, что они были умнее своих собратьев из других частей Европы и поэтому делали инструменты не только из камня, но и из кости.

Дело может быть в том, что в этом регионе Италии не так много натуральных больших кусков кремня, поэтому у людей здесь не было возможности сделать много больших каменных орудий. Оттого и приходилось изготавливать костяные ножи и рубила.

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