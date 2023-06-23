В Испании нашли старинную амфору со стихами Вергилия

В ходе раскопок в Испании археологи обнаружили уникальную находку. На обломке древней амфоры, используемой для хранения оливкового масла, заметили высеченное стихотворение древнеримского поэта Вергилия.

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Фрагмент был обнаружен членами OLEASTRO, совместного проекта университетов Кордовы, Севильи и Монпелье во время раскопок в муниципалитете Горначуэлос (Кордова). Детали сообщает издание Arkeonews.

Фрагмент амфоры, изготовленной около 1800 лет назад, происходит из провинции Бетика. Археологов находка удивила прежде всего потому, что на тогдашней керамической посуде писали информацию о производителях. То есть гончары гравировали свои печати, писали ярлыки с именами поставщиков, датами или местами, но никогда не стихами. Найденный черепок размером 6 на 8 см содержал античный текст.

В частности, ученым удалось расшифровать следующие слова: S vais avoniam glandemm arestapoqv tisaqv it.

После тщательных исследований стало ясно, что на фрагменте написаны слова из седьмого и восьмого стихотворения первой книги "Георгиков". Эту поэму Вергилий написал в 29 году до н.э. и посвятил сельской жизни.

Место, где археологи нашли амфору, лежало на пересечении торговых путей. Ремесленники занимались изготовлением глиняной посуды, в том числе и большого количества амфор для разлива оливкового масла.

Вергилий (Публий Вергилий Марон) – выдающийся римский поэт Золотого века, который жил в 70-19 годах до н.э. Его произведения были известны еще при античности, их читают и сегодня, спустя более чем два тысячелетия. Самый известный эпос Вергилия, "Энеида", рассказывает об истории Энея, легендарного троянского героя и предка римлян.

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