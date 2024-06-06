В Индии обнаружили редкий вид муравьев: они синие и светятся ночью. Фото

Команда энтомологов обнаружила редких муравьев синего цвета Paraparatrechina neela в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии. Открытие вносит вклад в богатство разнообразия этих насекомых и представляет уникальное биоразнообразие Восточных Гималаев, а необычная окраска дает возможность понять сущность эволюционных процессов.

Муравьи металлически-синего окраса не похожи на обычных красных, черных или коричневых. Этот новый вид принадлежит к редкому роду Paraparatrechina и получил название Paraparatrechina neela. Слово neela означает синий цвет в большинстве индийских языков - достойная дань уникальному окрасу муравьев. Научное описание открытия опубликовано в журнале ZooKeys.

Исследователи рассказали, что однажды вечером исследовали дерево на высоте трех метров. Впоследствии они увидели, как что-то заблестело в сумерках. При тусклом свете двух мурах втянуло в аспиратор.

"К нашему удивлению, позже мы обнаружили, что это были муравьи", – рассказали исследователи.

Экспедиция по исследованию биоразнообразия состоялась в долине Сианг на северо-востоке Индии. Участники изучали влияние инфраструктурных проектов (дамбы, автомагистрали и военные сооружения) на экосистему.

Физические характеристики и редкость окраски

Paraparatrechina neela - небольшой муравей общей длиной менее 2 миллиметров. Тело преимущественно металлически-синего цвета, за исключением усиков, мандибул и лапок. Голова субтреугольной формы с большими глазами и треугольным ротовым аппаратом (мандибулой) с пятью зубами. Этот вид имеет выразительный металлически-синий цвет, который отличается от любого другого вида в своем роде.

Синий цвет является относительно редким в животном мире. Различные группы позвоночных, включая рыб, лягушек и птиц, а также беспозвоночных, таких как пауки, мухи и осы, имеют синюю окраску. У насекомых он часто возникает благодаря расположению биологических фотонных наноструктур, которые создают структурные цвета, а не вызванные пигментами. У некоторых насекомых (бабочки, жуки, пчелы и осы) синяя окраска часто наблюдается. У муравьев его фиксируют относительно редко. Из 16 724 известных видов и подвидов муравьев в мире лишь немногие имеют голубую окраску или переливы.

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