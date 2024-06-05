Почему у жирафов длинные шеи? Ученые выдвинули новую увлекательную теорию

Ученые считают, что именно повышенные пищевые потребности самок обусловили эволюцию длинных шей у жирафов. Новое исследование основывается на теории эволюции Чарльза Дарвина XIX века.

Миллионы лет назад жирафы с самой длинной шеей могли доставать больше листьев на деревьях и выживать в конкурентной борьбе до того, как передавать признак длинной шеи в своих генах, как утверждал английский биолог. Сейчас ученые в США развивают выводы Дарвина в новой теории, отмечая, что именно самки стали движущей силой эволюции этого признака. Результаты исследования опубликовали в журнале Mammalian Biology.

Специалисты обнаружили, что самки жирафов имеют пропорционально более длинную шею, чем самцы. Причиной этого, вероятно, высокие потребности питании во время беременности и лактации. Интересно, что самки жирафов имеют более наклонную форму тела, тогда как самцы – более вертикальные.

Руководил исследованием Дуглас Кейвенер, профессор биологии из Университета штата Пенсильвания. По его словам, эти животные едят листья лишь нескольких видов деревьев, а более длинная шея позволяет им проникать вглубь деревьев. Когда самки достигают четырех-пяти лет, из-за длительной беременности они вынуждены кормить малышей. Авторы исследования считают, что именно повышенные пищевые потребности самок обусловили эволюцию длинных шей у жирафов.

"Жирафы – разборчивы в пище", – рассказал он.

Для исследования ученые собрали тысячи фотографий жирафов масаи (Giraffa tippelskirchi), обитающих в неволе и дикой природе. Этот вид происходит из Восточной Африки.

Они обнаружили, что как у взрослых жирафов, живущих в неволе, так и в дикой природе, самки имеют пропорционально более длинную шею, чем самцы – то есть относительно всего роста животного. Самки также имеют пропорционально более длинное "туловище" (основная часть тела, не включающая ноги, шею и голову). Взрослые самцы имеют более длинные передние лапы (эффективны для восхождения на самку во время спаривания) и более широкую шею, которая может выдержать удары от самцов-соперников во время драк.

"Позже масса шеи еще больше увеличилась в результате конкуренции между самцами и полового отбора", – говорится в исследовании.

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