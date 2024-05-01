В Чили официально открыли самую высокую обсерваторию мира: как она выглядит и чем особен телескоп, который там размещен

После почти трех десятилетий планирования и строительства начала работать самая высокая в мире обсерватория. Атакамская обсерватория Токийского университета (TAO), расположена на высоте 5640 м на вершине Серро Чахнантор в Атакаме на севере Чили, официально открылась.

Об этом пишет PhysicsWorld со ссылкой на сообщение от обсерватории Токийского университета. На такой высоте чистое небо и небольшое количество водяных паров в атмосфере делают Атакаму одним из лучших мест в мире для наземной инфракрасной астрономии.

Созданный Токийским университетом телескоп, которым можно дистанционно управлять, включает в себя 6,5-метровое главное зеркало, разработанное в лаборатории Richard F. Caris Mirror Lab в Аризонском Университете.

Строительство телескопа на вершине горы Чаджнантор "было невероятным вызовом не только технически, но и политически", – цитирует Space заявление Юдзуру Йошии, профессора Токийского университета в Японии, возглавляюшего TAO с 1998 года.

"Я общался с коренными народами, чтобы обеспечить учет их прав и взглядов, правительством Чили, чтобы получить разрешение, местными университетами для технического сотрудничества, а также министерством здравоохранения Чили, чтобы убедиться, что люди могут работать на такой высоте безопасным способом".

"Благодаря всем участникам, исследования, о которых я только мечтал, вскоре могут стать реальностью, и я не могу быть счастливее", – добавил он.

Обсерватория снабжена двумя спектрографическими приборами. Инфракрасный мультиобъектный спектрограф с широким полем одновременного цветового излучения (SWIMS) и межинфракрасная мультимодовая фотокамера для наблюдения за неизвестной Вселенной (MIMIZUKU).

SWIMS будет включать диапазон длин волн от 0,9 до 2,5 микрометров – для наблюдения за большими участками неба. Его планируют использовать для изучения галактик, а также эволюции сверхмассивных черных дыр, существующих в их центрах. Тем временем MIMIZUKU будет работать в пределах 2-38 микрометров. Он будет использоваться для лучшего понимания химической природы органической пыли во Вселенной, что может раскрыть подробности об эволюции различных материалов, в том числе приведших к созданию жизни.

Прежде чем открытый телескоп был построен, Йоши и его коллеги также собрали и использовали 1-метровый телескоп на вершине горы в 2009 году. Крохотный телескоп, получивший название miniTAO, сделал изображение центра Млечного Пути, нашей родной галактики. Через два года miniTAO получила Книгу рекордов Гиннесса как высшую астрономическую обсерваторию на Земле.

Несмотря на то, что обсерватория обсуждалась последние 26 лет, работы на месте начались только в 2006 году, когда была проложена первая подъездная дорога к вершине горы Чахнантор и вскоре установлен метеомонитор.

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