Обнаружена глубочайшая голубая дыра в мире со скрытыми пещерами и тоннелями. Первые фото

Голубая дыра Таам Джа (TJBH), которую впервые обнаружили в заливе Четумал у юго-восточного побережья полуострова Юкатан (Мексика) в 2021 году, является глубочайшей подводной воронкой в мире. Новые измерения показали, что она простирается как минимум на 420 метров ниже уровня моря.

Это на 146 м глубже, чем было документировано учеными три года назад. Предыдущая рекордсменка – Синяя дыра Санша Йонле, также известная как Дыра Дракона, в Южнокитайском море, имеет глубину 301 м, сообщает Live Science со ссылкой на исследования в журнале Frontiers in Marine Science.

Как утверждают исследователи, еще не достигшие дна, голубая дыра Таам Джа может быть связана с лабиринтом подводных пещер и тоннелей.

Во время экспедиции, проведенной 6 декабря 2023 года, исследователи проводили измерения с помощью профиля проводимости, температуры и глубины (CTD) – устройство с набором зондов, которые считывают и передают свойства воды на поверхность в режиме реального времени через кабель. Данные показали, что голубая дыра Таам Джа является "глубочайшей из известных голубых дыр в мире, ее дно все еще не достигнуто", – пишут ученые в исследовании, опубликованном в журнале 29 апреля 2024 года.

Устройство также выделило разные слои воды внутри голубой дыры, включая слой ниже 400 м, где условия температуры и солености напоминали условия Карибского моря и прилегающих прибрежных рифовых лагун. Согласно исследованию это свидетельствует о том, что TJBH может быть соединена с океаном через скрытую сеть туннелей и пещер.

Первоначальные измерения TJBH были произведены с помощью эхолота – прибора, который посылает звуковые волны на дно воды и измеряет скорость, с которой они возвращаются, чтобы вычислить расстояние. Однако существуют ограничения в технике эхо зондирования в голубых дырах из-за колебаний плотности воды и непредсказуемой формы каждой дыры, которая может быть не идеально вертикальной.

"Подтверждение максимальной глубины было невозможным из-за ограничения приборов во время научных экспедиций в 2021 году", – объясняют исследователи.

Прибор CTD, использованный для недавней работы, также не нашел дна голубой дыры, поскольку он мог работать только на глубине 500 м. Согласно исследованию ученые опустили профайлер на эту глубину, но кабель, к которому он был прикреплен, мог дрейфовать на подводных течениях. или наткнуться на выступ, который остановил устройство на глубине 420 метров.

Далее учёные планируют расшифровать максимальную глубину TJBH и возможности формирования части подводной сложной и потенциально взаимосвязанной системы пещер и туннелей.

"В глубинах TJBH также может лежать биоразнообразие, которое следует исследовать", — добавляют ученые.

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