Одну из самых необычных галактик во Вселенной удалось сфотографировать: чем она особенная

Исследователи создали космическое фото Спиральной галактики (Helix – с англ. "спираль"), расположенной вблизи Большой Медведицы. Уникальной формы ей придают причудливые петли из пыли и газа.

NGC 2685 – такое название имеет линзообразная галактика с "полярным кольцом", открытая 10 апреля 2024 года. По данным Live Science, она находится в 40 миллионах световых лет от нас.

Спиральная, или, как ее еще называют через форму, Блинная галактика – это окрестности видимой Вселенной.

Галактики – это так сказать дома для газа, пыли и всех звезд и планет; они удерживаются вместе силой гравитации. Обычно бывают разных типов.

Самые распространенные – эллиптические, круглые формы и, согласно данным NASA, обычно содержат более старые звезды. Существуют также спиральные галактики, где звезды, расположившиеся в так сказать "рукавах", придают им вид волчка. Одна из таких – наш Млечный путь.

Но NGC 2685 не принадлежит ни к одному из этих типов. Ее классифицируют как линзообразную галактику, потому что она имеет центральную выпуклость, но в то же время спиральные рукава в ней отсутствуют. Как показывает изображение с телескопа Gemini North на Гавайях, она содержит кольца газа, пыли и вращающихся по петлях звезд, перпендикулярных плоской поверхности. Именно эта особенность дает ему дополнительное описание галактики "полярного кольца".

Новое изображение является обновлением снимка, сделанного в 1998 году из Национальной обсерватории Китта Пика в Аризоне.

В NASA говорится, что линзообразными считаются старые спиральные галактики, чьи рукава "стерлись". Хотя уникальная структура NGC 2685 может являться результатом столкновения двух или более галактик и их слияния в течение миллионов лет.

По данным исследований, современная структура NGC 2685 возникла вследствие захвата материала из другой галактики, который был извлечен в окружающее ее кольцо – пишет NOIRLab.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученым удалось проследить сильнейшую радиовспышку, оказавшуюся в слиянии семи галактик.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.