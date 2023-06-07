В Британии в небе появился 'глаз бога': фото уникального явления

В небе над Великобританией недавно заметили необычное и очень редкое явление. В народе ему дали поэтическое название "глаз бога", ведь явление имеет вид ореола, или гало вокруг солнца, которое по своей форме действительно напоминает огромный глаз.

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Само явление и целых три его признака зафиксировал астроном из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии Алан Фитцсиммонс. Его снимки опубликовало издание Live Science. (Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца).

Впечатляющие кадры ученый сделал 28 мая в небе над ботаническим садом Белфаста. По наблюдениям Фитцсиммонса, явление можно было видеть в течение примерно 30 минут. Оно имело вид нескольких сияющих дуг и ореолов света, опоясывающих небо.

Ученый объяснил, что такое гало вызывает прохождение света через миллионы крошечных, идеально расположенных кристаллов льда в верхних слоях атмосферы, которые часто сопровождают тонкие перистые облака. "Если ветры там очень однородны, кристаллы шестиугольной формы выравниваются. Это позволяет преломляющемуся через них солнечному свету объединиться, как свет преломляется через призму, создавая дуги и круги солнечного света", – рассказал Фитцсиммонс.

В его объектив попали по крайней мере три разных подтвержденных оптических явления: гало с углом 22 градуса – большой круг, окружающий солнце; пара солнечных зайчиков – ярких точек на каждой стороне 22-градусного ореола; и полный паргелический круг – линия, разделяющая круг пополам, и также образующая полный круг вокруг всего неба.

По данным Spaceweather.com, такое явление также было замечено в тот день в других частях Северной Ирландии, а также в северной Англии и Шотландии. Портал указывает, что полный паргелический круг встречается очень редко, потому что для этого требуется по меньшей мере пять внутренних отражений от миллионов отдельных кристаллов льда, одновременно ловящих солнечные лучи. По его данным, изображения также могут включать элементы ограниченного ореола и супралатеральной дуги, которые образуют "веки" над и под 22-градусным ореолом.

Как пояснил автор снимков, паргелический круг – самая редкая и самая впечатляющая особенность, которую ему удалось зафиксировать. Фитцсиммонс признался, что видел такое за свою жизнь всего несколько раз. Остальные зафиксированные им природные феномены встречаются значительно чаще. Однако мы их почти не замечаем, потому что солнце слишком ослепительно, чтобы его можно было свободно рассматривать каждому желающему.

Ученые рассказывают, что крохотные кристаллы атмосферного льда могут также создавать ряд других удивительных визуальных явлений, таких как полярные стратосферные облака, сияющие подобно радуге в Арктике, и светящиеся ночью облака (так называемые серебристые облака) – их можно будет наблюдать в Северном полушарии Земли в июне и июле.

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