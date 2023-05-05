Солнце изменило цвет и форму? Какую тайну узнали ученые

По соцсетям распространяется новая тревожная теория – отдельные пользователи утверждают, что Солнце, от которого зависит жизнь на нашей планете, в последние годы изменилось. Якобы оно изменило цвет света с желтоватого на белый, а некоторым даже кажется, что и форма нашей звезды стала несколько иной.

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Издание IFL Science разбиралось в истоках этой теории. А также обратилось к специалистам за объяснением, почему она могла возникнуть.

Некоторые пользователи старшего возраста в соцсетях начали рассказывать, что со своих юных лет помнят солнечный свет желтоватым. Теперь же все попытки сфотографировать или каким-либо другим образом зафиксировать его свет приводят их к тому, что они видят его белым. Особо конспирологически настроенные люди даже придумывают этому устрашающие объяснения, как умышленное распыление в атмосфере химических веществ (химтрейлы), которые блокировали бы солнечные лучи.

Самое простое и вместе с тем обоснованное объяснение распространил в своем Twitter-аккаунте более чем на 5 миллионов подписчиков американский астронавт Скотт Келли. Он подтвердил, что желтоватым солнечный свет может делать земная атмосфера, несколько искривляющая его спектр. Если подняться за ее пределы, то светило выглядит белым.

Научное объяснение таково: свет, который излучает Солнце, содержит все длины волн, включая все цвета видимого спектра. Человеческим глазом такое свечение воспринимается как белое. А вот под действием газов земной атмосферы свет синего спектра рассеивается эффективнее, чем красный. Такой дисбаланс создает иллюзию, что Солнце светится желтоватым. Больше всего эти эффекты заметны на рассвете и закате, когда солнечным лучам приходится преодолевать наибольшее расстояние сквозь атмосферу. Именно в эти минуты они становятся золотистыми, а то и красными.

И наоборот, в полуденное время, когда светило находится прямо у нас над головами, оно кажется белым. Все потому, что при таком положении лучи рассеиваются через самый маленький слой атмосферы прежде чем достичь наших глаз.

Существует также психологическое объяснение такой иллюзии. Впечатление, что Солнце раньше светило желтым, может быть вызвано ностальгией, тенденцией вспоминать красивый закат, когда можно спокойно любоваться этим явлением. В то время как в обычный день мы как правило слишком заняты, чтобы обращать внимание на такие вещи, как цвет света.

Ну и наконец, чтобы сбить соискателей скрытой истины с толку, особенно щепетильные физики могут сказать, что на самом деле наше Солнце светит не желтым, не белым, а зеленым. Звезда действительно излучает энергию на всех длинах волн, от радио до гамма-излучения. Но, как объяснило NASA перед затмением 2017 года, оно излучает большую часть своей энергии на частоте около 500 нм, что близко к диапазону сине-зеленого света. Впрочем, для человеческого глаза этот эффект полностью нивелируется присутствием излучения всех длин волн, делающих солнечный свет белым.

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