Ученые показали лицо одного из древнейших Homo sapiens, жившего 30 тысяч лет назад
Ученым из Бразилии удалось восстановить лицо человека, жившего 30 000 лет назад на территории современного Египта. Их исследование может дать ключ к пониманию эволюции людей.
Их исследование базировалось на скелетных останках Homo sapiens, найденных в 1980 году в Назлет-Хатер 2, археологической достопримечательности в долине Нила в Египте. Этот скелет является самым древним примером останков Homo sapiens, найденных в Египте, и одним из самых древних в мире (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Антропологический анализ показал, что на момент смерти мужчине было от 17 до 29 лет. Он был ростом около 160 см и имел африканское происхождение.
Несмотря на то, что скелет был не полным – там не хватало части ребер, кистей рук, стоп и других частей, череп все же сохранился в довольно хорошем состоянии. Правда, часть черепа также отсутствовала, но ее удалось восстановить, отразив обратную сторону и используя данные компьютерной томографии (КТ).
Бразильским исследователям удалось создать модель лица мужчины, используя десятки цифровых изображений, которые они собрали при осмотре скелетных останков, которые сейчас хранятся в коллекции Египетского музея в Каире.
Одной из особенностей черепа, которая привлекла внимание исследователей, была челюсть, несколько отличающаяся от современных нижних челюстей.
"Череп, в целом, имеет современную структуру, но часть его имеет архаические элементы, такие как челюсть, которая намного прочнее, чем у современных мужчин", – рассказал Live Science соавтор исследования, бразильский эксперт по графике Сисеро Мораэс.
Он признал, что структура черепа поразила его с первого взгляда, так что ему было интересно узнать, как будет выглядеть лицо.
Поэтому исследователи использовали метод, известный как фотограмметрия. В рамках этого процесса происходит сшивание цифровых изображений, на базе которых затем создается 3D-модель. В результате были созданы две модели: одна была черно-белая с закрытыми глазами в нейтральном состоянии, а вторая – создана с художественным представлением о том, как мог выглядеть мужчина.
Однако ученые предупреждают, что считать это лицо подлинным на 100% не стоит.
"Люди думают, что аппроксимация лица работает как в голливудских фильмах ... это не совсем так. Мы производим приблизительный расчет того, каким могло бы быть лицо, на основе имеющихся статистических данных, и в результате получаем очень простую структуру", – объяснил Мораэс.
Он добавил, что очеловечивание лиц исторических персонажей, добавляя к ним волосы и цвета, всегда помогает публике лучше воспринимать 3D-модель и вызывает желание подробнее изучить тему.
Исследователи надеются, что воспроизведенное лицо этого представителя Homo sapiens поможет ученым лучше понять, как эволюционировали люди с течением времени.
"Тот факт, что этому человеку более 30 000 лет, делает его важным для понимания эволюции", – резюмировал Сантос.
Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее ученые показали женщину будущего, которая будет жить в 3000 году.
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