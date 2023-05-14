Скрытые от людей таинственные сверхнизкочастотные шумы обнаружены в атмосфере Земли

Воздушные шары с датчиками, запущенные в атмосферу Земли на высоту более 20 километров, уловили и записали серию загадочных шумов, происхождение которых установить не удалось. Ученые предполагают, что это может быть новое ранее не изученное атмосферное явление или что-то столь банальное, как искаженное эхо земной деятельности.

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Информация об открытиях обнародована на сайте Акустического общества США (Acoustical Society of America).

Инфразвуковой шум был зафиксирован специальными приборами на высоте более 21 километра над поверхностью Земли. Инфразвук – это очень низкочастотный шум, который не способно распознать человеческое ухо.

Ученые, обнаружившие странный шум, уверены, что простого объяснения для него нет. В атмосфере Земли существует много разнообразных низкочастотных звуков, как индустриального, так и природного происхождения: шум городов, автомобилей, поездов, самолетов, грома, океанских волн, запусков ракет и многое другое. Но обнаруженные звуки имеют какое-то другое происхождение, которое ученые не могут разгадать.

"Существуют загадочные инфразвуковые сигналы, которые возникают несколько раз в час во время некоторых полетов (воздушных шаров. – Ред.), но их источник совершенно неизвестен", – заявил ведущий исследователь, старший научный сотрудник Национальной лаборатории Сандия (США) Дэниел Боуман.

Место, где обнаружили странные звуки – стратосфера, начинающаяся примерно на высоте 14,5 километров над поверхностью Земли и простирающаяся вверх до высоты примерно 50 километров. Этот слой земной атмосферы наполнен озоном, защищающим Землю и людей на ней от ультрафиолетового излучения. Стратосфера, как отмечают ученые, является спокойным местом, с небольшой турбулентностью, а большинство звуков на этой высоте происходит от сверхнизкочастотной реверберации от поверхности Земли.

Исследование звукового ландшафта стратосферы Боуман и его коллеги проводят с помощью пластиковых шаров шириной 7 метров, вооруженных различными датчиками.

Летают такие шары благодаря Солнцу. Разработчики покрывают их внутри порошком древесного угля, который темнеет, притягивая солнечные лучи. В результате такого взаимодействия внутри шара образуется горячий воздух, который позволяет ему летать, и подниматься на высоту более 20 км без вспомогательных двигателей.

"Наши шары – это, по сути, гигантские полиэтиленовые пакеты с угольной пылью внутри, чтобы сделать их темными. Мы изготавливаем их, используя малярный пластик из строительного магазина, упаковочную ленту и угольный порошок из пиротехнических магазинов", – рассказал Боумен.

В течение 7 лет исследований ученые уже провели 50 запусков шаров. Которые позволили бы изучить звуки, которые "живут" в атмосфере Земли. Первоначально их основной задачей была запись звуков от извержений вулканов, но параллельно они изучали и другие полученные звуки. Для идентификации звуков шары оснащены GPS-датчиками, позволяющими ученым увидеть, где был записан тот или иной звук, и, соответственно, более точно установить его происхождение.

Именно во время одного из этих полетов были уловлены низкие, повторяющиеся рокоты, сигналы которых невозможно было отследить. У ученых есть несколько идей по поводу того, чем могут быть эти загадочные звуки. Теории варьируются от ранее не выявленной формы атмосферной турбулентности до эхо снизу, которое было искажено до неузнаваемости.

В будущем исследователи намерены продолжить следить за этими звуками в надежде на то, что удастся отследить первоисточник их сигнала. Они также хотят изучить, как этот странный звук будет меняться в одной и той же точке в зависимости от времени года.

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