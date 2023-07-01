В Аргентине нашли подлодку нацистов: может подтвердить безумную теорию о побеге

В 2022 году вблизи Аргентины обнаружили субмарину, которую, скорее всего, использовали для перевозки в страну беглых фашистов. Журналистка пересмотрела засекреченные местными властями документы, подтверждающие эту давнюю теорию.

Видео дня

Исследовательская группа Eslabón Perdido обнаружила останки затонувшего корабля у пляжей Коста-Бонита и Аренас-Вердес на глубине 28 метров. Об этом сообщает Jerusalem Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Проанализировав фотографии, эксперты считают, что эта лодка может быть немецкой.

На это указывает ряд признаков: строение корабля, особенности дизайна и наличие желтой пластины, обозначенной двумя S-образными символами, очень похожими на немецкий шрифт, которым пользовались во время войны.

Также местонахождение подтверждает, что это нацистская лодка, потому что этого района избегали американские или британские корабли в то время.

Лидер исследовательской группы Абель Басти считает, что это судно могло переправить Гитлера в Южную Америку в конце войны. После чего субмарину специально затопили, чтоб замести следы.

"Существуют отчеты того времени, в которых идет речь о высадке нацистских верхов в этом районе", – рассказал он.

Министерство безопасности Аргентины прекратило все расследования после получения независимого отчета об аварии подлодки, несмотря на то, что Конвенция ООН по морскому праву требует возвращения затонувшего судна в страну происхождения.

Однако британская журналистка Лоуренс де Мелло Симон пересмотрела конфиденциальные правительственные документы, свидетельствующие о возможности существования "контрабандного" маршрута, созданного США и Аргентиной, которым вывозили беглых фашистов в Южную Америку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о сверхсекретной подлодке времен Второй мировой войны, которую нашли у берегов Греции.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.