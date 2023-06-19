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У берегов Греции нашли сверхсекретную подлодку времен Второй мировой. Фото

Obozrevatel
Наука
2 минуты
396
У берегов Греции нашли сверхсекретную подлодку времен Второй мировой. Фото

Вторая мировая война закончилась более 70 лет назад, а технику находят до сих пор. У берегов Греции нашли обломки подлодки, которая затонула в 1942 году.

Остатки британской субмарины HMS "Triumph" обнаружила команда ветерана греческого дайвинга Костаса Токтаридеса в Эгейском море. Они находились на глубине 203 метров недалеко от мыса Сунион.

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"Закрытые люки и втянутый перископ указывают на то, что подлодка ныряла, когда затонула", – сказал Токтаридес.

У берегов Греции нашли сверхсекретную подлодку времен Второй мировой. Фото

Команда ветерана считает, что носовая часть лодки была сильно повреждена взрывом, который, вероятно, затопил его. Но непонятно, какой именно взрыв привел к этому. Это может быть вследствие взрыва одной из собственных торпед или морской мины.

Судно сыграло немаловажную роль в выполнении тайных операций. Например, спасение нескольких солдат, попавших в засаду в Северной Африке или проникновение британских разведчиков в Грецию (в те времена враждебную территорию).

У берегов Греции нашли сверхсекретную подлодку времен Второй мировой. Фото

Команда Токтаридеса уже более 20 лет занимается поисками обломков субмарины. Именно использование дистанционного подводного аппарата помогло обнаружить остатки, поскольку на глубине 203 метра и под действием сильного течения водолазы не могут работать.

В военных документах указано, что подлодка вошла в залив Деспотикос, у греческого острова Антипарос, в декабре 1941 года, а 30 декабря поступило зашифрованное сообщение, что британская военная разведывательная группа высадилась на вражеской территории.

У берегов Греции нашли сверхсекретную подлодку времен Второй мировой. Фото

После этого с субмариной была потеряна связь и Королевский военно-морской флот Великобритании признал его пропавшим без вести с 64 членами экипажа на борту.

"Я считаю, что все 64 героя находятся в подводной лодке, поскольку они были в глубоком погружении и все люки закрыты. К HMS "Triumph" надо относиться с уважением и святостью, которой он заслуживает как морская военная могила", – сказал Токтаридес.

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