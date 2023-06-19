У берегов Греции нашли сверхсекретную подлодку времен Второй мировой. Фото

Вторая мировая война закончилась более 70 лет назад, а технику находят до сих пор. У берегов Греции нашли обломки подлодки, которая затонула в 1942 году.



Остатки британской субмарины HMS "Triumph" обнаружила команда ветерана греческого дайвинга Костаса Токтаридеса в Эгейском море. Они находились на глубине 203 метров недалеко от мыса Сунион.

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"Закрытые люки и втянутый перископ указывают на то, что подлодка ныряла, когда затонула", – сказал Токтаридес.

Команда ветерана считает, что носовая часть лодки была сильно повреждена взрывом, который, вероятно, затопил его. Но непонятно, какой именно взрыв привел к этому. Это может быть вследствие взрыва одной из собственных торпед или морской мины.

Судно сыграло немаловажную роль в выполнении тайных операций. Например, спасение нескольких солдат, попавших в засаду в Северной Африке или проникновение британских разведчиков в Грецию (в те времена враждебную территорию).

Команда Токтаридеса уже более 20 лет занимается поисками обломков субмарины. Именно использование дистанционного подводного аппарата помогло обнаружить остатки, поскольку на глубине 203 метра и под действием сильного течения водолазы не могут работать.

В военных документах указано, что подлодка вошла в залив Деспотикос, у греческого острова Антипарос, в декабре 1941 года, а 30 декабря поступило зашифрованное сообщение, что британская военная разведывательная группа высадилась на вражеской территории.

После этого с субмариной была потеряна связь и Королевский военно-морской флот Великобритании признал его пропавшим без вести с 64 членами экипажа на борту.



"Я считаю, что все 64 героя находятся в подводной лодке, поскольку они были в глубоком погружении и все люки закрыты. К HMS "Triumph" надо относиться с уважением и святостью, которой он заслуживает как морская военная могила", – сказал Токтаридес.

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