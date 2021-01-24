Почти половина растворимого кофе в Украине является фальсификатом: как не купить подделку

В Украине около половины растворимого сублимированного кофе, который продают в том числе на открытых рынках и в сети, является фальсификатом. Фактически люди покупают кофейный напиток, содержащий различные добавки.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявили эксперт Европейской бизнес-ассоциации Сергей Вербов и технолог кофейного производства Кристина Радчук. Они советуют украинцам тщательно выбрать кофе перед покупкой .

"Больше подделывают растворимый сублимированный кофе, который пользуется большим спросом, рынок фальсификата этой продукции – 40%", – заявил Вербов.

Рекомендации специалиста:

покупать кофе в магазинах;

обязательно получить фискальный чек на товар.

Технолог кофейного производства Кристина Радчук говорит, что нужно также различать натуральный растворимый кофе и кофейные напитки.

В состав первого, по ее словам, должен входить только кофе, а в составе вторых его может быть около 15%, все остальное там – злаковые добавки.

"Могут входить цикорий, ячмень и другие растворимые злаковые продукты. Вполне возможно, что к фальсификату, кроме кофеина, добавляют еще и ароматические добавки", – пояснила эксперт.

Она отметила, что в Украине такие понятия как качество и безопасность продукции "совершенно неконтролируемые". При этом потребитель не в силах самостоятельно отличить фальсификат от натурального продукта.

"Вкусовые добавки в растворимом кофе настолько профессионально подобраны, что без определенных анализов на кофеин, золу и другие показатели потребитель не сможет отличить", – говорит Радчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в фальсификате уличили производителей масла в Украине. Были названы главные нарушители.