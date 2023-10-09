Ученым удалось найти первых в истории рыжих: чем особенно открытие

Рыжие волосы во все времена привлекали к себе особое внимание, но ученые до сих пор не знали точно, когда и откуда в природе взялся пигмент феомеланин, ответственный за этот цвет. И вот новое открытие определило примерный возраст его появления – 10 миллионов лет назад. То есть задолго до возникновения людей.

И действительно, древнейшим известным науке носителем этого пигмента оказались доисторические лягушки, останки которых тщательно изучили палеонтологи из Университетского колледжа Корка. Исследования об этом они опубликовали в новом номере журнала Nature Communication.

Работу исследователей называют прорывной в области молекулярного анализа окаменелостей, ведь она поможет узнать больше об истинной окраске вымерших видов. А заодно глубже понять природу эволюции пигментации живых существ. В частности, это подчеркнула профессор Тиффани Слейтер из Школы биологических наук о Земле и окружающей среде UCC (BEES) и Института экологических исследований (ERI). Ее коллега Мария Макнамара отметила, что ископаемые останки действительно могут содержать следы биомолекул, которые можно определить с помощью современных методов исследований.

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Феомеланин является одной из двух форм меланина, обнаруженных у позвоночных животных. Другая форма – это эумеланин. Он обуславливает черно-коричневую окраску шерсти, кожи, сетчатки глаза. Кроме того, он имеет несколько полезных для организма функций. К примеру, защищает клетки от ультрафиолетового излучения.

А вот феомеланин под действием солнечных лучей наоборот – становится фототоксичным и может усиливать процессы, связанные с повреждениями ДНК, которые вызываются солнцем. Сейчас все еще непонятно, почему возник этот пигмент и благодаря чему закрепился во множестве видов живых организмов. К примеру, среди людей около 2% имеют от природы рыжие волосы, но этот признак никуда не исчезает из популяции. Ученые рассчитывают, что недавнее открытие приблизит их к раскрытию тайны рыжего цвета.

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