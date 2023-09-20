Как любовь распространяется в теле: ученые создали карту

Любовь, одно из самых сильных чувств, как оказалось, можно изобразить схематически. Ученые обнародовали новаторскую "карту", показывающую, как разные типы любви физически и психически ощущаются в организме.

Исследователи проанализировали 27 форм любви и заключили, что большинство из них проявляются в головном мозге и распространяются с разной интенсивностью на другие части тела. Детали рассказало издание Neuro Science News.

Любовь – биологический, психологический, социологический и религиозный феномен. Научное исследование охватывало в том числе романтическую, сексуальную, родительскую любовь, любовь к природе или Богу и даже к себе.

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Корреляция между физической и психической интенсивностью любви значительна – чем сильнее физическое чувство, тем сильнее эмоции.

Ученые из Университета Аалто составили карту того, где в теле чувствуются разные виды любви.

Философ Пярттили Ринне, координатор исследования, еще раз подтвердил известную истину: типы любви, связанные с близкими и интимными отношениями оказывают наибольшее влияние на организм и психику.

Команда провела опрос: участники должны были рассказать, как они испытывают разные типы любви: физическую любовь, романтическую любовь, родительскую любовь, любовь к детям, к природе, к Богу и т.д.. Основной задачей было определить, где физически люди испытывают ощущения в своем теле и насколько интенсивно было это чувство физически и психически.

Выводы, опубликованные в журнале Philosophical Psychology, свидетельствуют о том, что разные типы любви образуют континуум от более слабого к более сильному.

Все типы сильно ощущались в голове, но они отличались по другим частям тела – некоторые распространялись только на грудь, в то время как другие ощущались даже в ногах.

Создавая карту, исследователи собрали данные от сотен участников с помощью онлайн-опроса. Большинство ответов было от молодых женщин с высшим образованием. Участников попросили разукрасить силуэт тела, чтобы показать, где именно они испытывали каждый тип любви.

"Когда мы переходим от типов любви с более сильным опытом к типам с меньшим опытом, ощущения в области груди становятся слабее. Может быть так, что некоторые моменты связаны с когнитивным процессом. Мы продолжим исследование для получения более детальных результатов", – отметил Ринне.

Ринне также добавил, что если бы такое же исследование было проведено в высокорелигиозном сообществе, любовь к Богу могла бы быть сильнейшей из всех типов. Подобным образом, будь субъектами родители, любовь к детям могла бы быть сильнейшим чувством.

Исследования является инновационным, ведь психологи и нейробиологи до сих пор сосредотачивались преимущественно на понимании эмоций, поведенческих и нервных механизмов, связанных только с романтической любовью и родительской любовью.

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