Ученые выяснили, зачем динозаврам нужны были длинные хвосты

Команда ученых выяснила, что длинный хвост помогал динозаврам при движении. Хвост экономил животным до 18% энергии при передвижении.

Как пишет Science Advances, исследователи моделировали движение тела динозавра Coelophysis bauri. Ученые выяснили, что хвост при движении экономил энергию, компенсируя вращательный момент тела древнего ящера. В своей работе ученые использовали модель передвижения птицы Eudromia elegans.

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В компьютерной модели было использовано медленное (0,39 метров в секунду) и быстрое (2,62 метра в секунду) перемещение без использования каких-либо экспериментальных данных. Выяснилось, что максимальная скорость ящера достигала 6,65 м/с.

Подробный анализ кинематики модели показал, что движения хвоста тесно связаны с движением задних конечностей, компенсируя возникающий угловой момент. Ученые отметили, что хвост выполнял у динозавров важные динамические функции, по аналогии рук человека при ходьбе.

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