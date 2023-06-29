Ученые впервые увидели парное самоубийство звезд, которое даже не могли вообразить

Астрономам впервые удалось увидеть гибель двух звезд, просто столкнувшихся друг с другом и взорвавшихся. Теория о существовании такой зрелищной гибели была озвучена уже давно, но в реальности этот процесс никто никогда не наблюдал.

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Об открытии ученые рассказали в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy. Увиденное ученые описали термином "гонка на уничтожение".

Открытие было сделано, когда ученые искали источник мощной гамма-вспышки (GRB).

Большинство GRB происходят, когда массивные звезды сливаются или взрываются в сверхновую, но недавно идентифицированный GRB, получивший название 191019A, похоже, возник вследствие столкновения нейтронных звезд или звездных остатков. Это произошло в хаотической среде сверхмассивной черной дыры, находящейся в центре древней галактики.

"Большинство звезд во Вселенной умирают предполагаемым образом, который базируется только на их массе", – объяснил Reuters астроном и ведущий автор исследования Эндрю Леван. Но новое исследование "показывает новый путь к разрушению звезд".

Увиденное позволяет ученым получить представление об эволюции звезд, а также о многих неожиданных способах, которыми они встречают свою смерть.

Леван также отметил, что увиденная смерть звезд была значительно взрывоопаснее других уже известных.

Он также предположил, что именно такие столкновения звезды могут быть причиной появления гравитационных волн, которые фиксируют исследователи на Земле.

По словам соавтора открытия, докторантки Северо-Западного астрономического института Ани Нуджент, которая является специалисткой по гамма-всплескам, открытие, наблюдавшееся с помощью телескопа Gemini South Национального научного фонда в Чили, "подвергает сомнению почти все наши ожидания".

"На каждые сто событий, которые вписываются в традиционную схему классификации гамма-всплесков, есть по меньшей мере один чудак, сбивающий нас с толку", – добавил астрофизик из Северо-Западного астрономического института и соавтор исследования Вен-Фай Фонг.

Он подчеркнул, что именно такие чудаки "рассказывают нам больше о поразительном разнообразии взрывов, на которые способна Вселенная".

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что NASA зафиксировало сверхмощный взрыв, всколыхнувший весь космос.

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