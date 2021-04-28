Ученые обнаружили самую близкую к Земле уникальную черную дыру

Американские ученые из Университета штата Огайо (США) обнаружили черную дыру, которая побила сразу два рекорда. В частности, она расположена ближе всего к Солнечной системе – расстояние до нее почти втрое меньше, чем к предыдущему "рекордсмену".

Кроме этого, объект является наименьшим из всех известных подобных – настолько, что не вписывается в существующую классификацию и для него придется придумывать новую категорию. Авторы открытия назвали карликовую черную дыру Единорогом – за ее уникальность и расположение, пишет ВВС.

Отмечается, что обозначить новый объект "крошечным" можно только по космическим меркам, ведь дыра все равно примерно втрое тяжелее Солнца, то есть почти в миллион раз превышает по массе Землю.

Также очень относительным является и понятие "близко", когда речь идет о расстоянии между астрономическими объектами. Так, обнаруженная черная дыра расположена в одной из нашей планетой галактике Млечный путь, в созвездии Единорога, однако от Земли до нее все равно примерно 1500 световых лет.

"То, что такую черную дыру удалось найти в нашей галактике, – потрясающая новость. Метод, с помощью которого ее обнаружили, может помочь найти и другие черные дыры звездной массы, которые пока не удавалось выявить традиционными методами", – заявил Оливер Енрих, который возглавляет департамент астрофизических исследований в Европейском космическом агентстве.

По его словам, таких сверхмассивных черных дыр (НМЧД) известно немало. Они расположены в центре многих галактик, в частности Млечного пути. Однако до сих пор ученым не удавалось найти объект с массой менее пяти солнечных.

"Открытие любой черной дыры небольшого размера – это всегда увлекательно. Они гораздо интереснее, чем их собратья-переростки, расположенные в центрах галактик, прежде всего из-за механизма их формирования", – добавил преподаватель астрофизики в Университете Линкольна доктор Фил Саттон.

Он пояснил, что, учитывая относительную "легкость" открытого объекта, скорее всего, в прошлом Единорог был большой звездой. Особенно интересно то, что ее масса – только втрое больше солнечной – находится на грани минимально возможной для того, чтобы после окончания своего жизненного цикла звезда смогла превратиться в черную дыру.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно австралийские ученые заявили об открытии легендарной черной дыры среднего размера, которая получила красивое название "Златовласка".