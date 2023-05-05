Ученые сделали первую в истории операцию на мозге нерожденного ребенка

Врачи в Соединенных Штатах Америки впервые провели операцию на мозге еще нерожденного ребенка. Несмотря на то, что это была первая в своем роде операция, она оказалась успешной, а ребенок родился без каких-либо осложнений для здоровья.

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Об этом говорится в статье, опубликованной в профильном научном журнале Stroke. Команда из Женской больницы Бригама и Бостонской детской больницы успешно вылечила агрессивную сосудистую мальформацию (формирование скоплений патологических сосудов разных форм и размеров), которая в большинстве случаев приводит к смерти грудных детей после родов.

У плода был диагностирован внутриутробный порок развития вены Галена. Это редкое состояние, которое возникает, когда деформированные артерии в мозге соединяются непосредственно с венами вместо капилляров.

В результате такой патологии происходит замедление кровотока, которое может привести к тому, что кровь будет поступать в вены под высоким давлением. Это, в свою очередь, может препятствовать адекватному оттоку крови из мозга младенца и привести к черепно-мозговой травме или значительной потере тканей мозга.

Сейчас стандарт лечения таких патологий состоит в том, чтобы лечить новорожденных уже после рождения. Но проблема заключается в том, что к тому времени повреждение мозга уже произошло и в большинстве случаев такие младенцы не живут дольше нескольких дней.

Эксперты провели внутриутробную эмболизацию плода с пороком развития вены Галена в возрасте 34 недель и 2 дней гестации. Младенец родился 6 недель назад и, как уверяют врачи, развивается очень хорошо.

"Мы рады сообщить, что сейчас, в возрасте шести недель, ребенок развивается очень хорошо, не принимает никаких лекарств, нормально питается, набирает вес и уже вернулся домой. Нет никаких признаков какого-либо негативного влияния на мозг", – сказал ведущий автор исследования доктор медицинских наук, содиректор Центра цереброваскулярной хирургии и вмешательств Бостонской детской больницы и доцент кафедры радиологии Гарвардской медицинской школы Даррен Орбах.

Вместе с тем он призывает продолжать исследования в этой области, поскольку речь идет только об одном успешном опыте применения такого лечения.

"Очень важно продолжить исследования, чтобы оценить безопасность и эффективность у других пациентов, этот подход может ознаменовать изменение парадигмы в лечении порока развития вены Галена, когда мы устраняем порок до рождения и предотвращаем сердечную недостаточность до того, как она возникнет, вместо того, чтобы пытаться исправить ее после рождения", – подчеркнул Орбах.

По его словам, если успешность такого лечения будет доказана в новых исследованиях, его можно будет утвердить в качестве нового стандарта. Это позволит снизить риск длительного повреждения мозга, инвалидности или смерти среди таких младенцев.

"Несмотря на десятилетия усовершенствования техники эмболизации после рождения и создания экспертных специализированных консультационных центров по всему миру, плоды, у которых диагностируется порок развития вены Галена, продолжают иметь высокую смертность и высокий уровень тяжелых неврологических нарушений", – сказал Орбах.

Коррекция порока в утробе может предотвратить черепно-мозговые травмы и часто быстрое ухудшение состояния после рождения.

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