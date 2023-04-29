Родились первые дети, зачатые с помощью робота-оплодотворителя

Испанский стартап Overture Life создал робота-инъектора спермы, благодаря которому удалось успешно оплодотворить человеческую яйцеклетку. В результате проведенного эксперимента родились двое здоровых младенцев.

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Об успешном опыте рассказало издание MIT Technology Review. Если разработанную технологию удастся внедрить на массовом уровне, это позволит существенно снизить стоимость искусственного оплодотворения.

Первое же оплодотворение яйцеклетки с помощью работа осуществил студент-инженер по стартапа Эдуард Альба, не имеющий достаточного опыта в области репродуктивной медицины. Он был вынужден управлять миниатюрным роботом с помощью игрового контроллера DualSense от PlayStation 5.

Используя контроллер, инженер управлял крохотной механизированной иглой для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), чтобы поместить отдельные сперматозоиды в человеческие яйцеклетки более десятка раз.

Несмотря на то, что это было лишь тестовое использование робота, результат оказался положительным и весной 2023 года родились два здоровых младенца.

Альба признался, что во время процедуры чувствовал себя спокойно, понимая, что "это просто еще один эксперимент".

Осуществленный эксперимент может казаться не имеющим никакой ценности, но это не так. По сути, стартап предлагает роботизированное обновление традиционного ЭКО, когда специалисты-люди соединяют женскую яйцеклетку и мужскую сперму в сосуде с помощью специальной иглы под микроскопом.

Но именно человеческий фактор приводит к тому, что нынешняя практика ЭКО очень деликатна и трудоемка. Поэтому неудивительно, что в США каждая попытка забеременеть стоит около 20 000 долларов.

Однако появление таких стартапов, как Overture Life, может сделать этот процесс гораздо дешевле и доступнее, автоматизировав его.

Разработчик процедуры интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ), которая сейчас является общеиспользуемой, врач-репродуктолог из Корнельского медицинского центра им. Вейля Джанпьеро Палермо назвал идею стартапа чрезвычайной. Но считает, что предстоит еще много работы.

"Концепция чрезвычайна, но это только первый шаг", – сказал Палермо.

Он отметил, что поскольку инженерам Overture все еще приходилось вручную загружать сперматозоиды на иглы инъектора, это означает, что рано говорить о "роботизированной ИКСИ".

Ежегодно в мире с помощью ЭКО рождается около 500 000 детей, но большинство людей, нуждающихся в помощи в зачатии, не имеют доступа к лекарствам от бесплодия или не могут за них заплатить.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что стартап из США разработал "мозг в кармане".

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