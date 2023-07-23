Ученые разработали 'химический коктейль', который способен предотвратить старость

Ученым удалось разработать коктейль из специальных химических веществ, способный полностью омолодить все тело, от глаз к мозгу, возвращая к более молодому состоянию. Авторы чудо-коктейля уже называют его многообещающим новым открытием.

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Об исследовании рассказывается в научном журнале Aging. Команда ученых состояла из исследователей из Гарвардской медицинской школы и Массачусетского технологического института.

"Мы определили шесть химических коктейлей, которые менее чем через неделю и без ущерба для клеточной идентичности восстанавливают молодой геномный профиль транскриптов (молекул РНК) и отменяют транскриптомный возраст", – говорится в статье.

Это открытие, как отмечают ученые, показывает, что омоложение путем изменения возраста можно добиться "не только генетическими, но и химическими средствами".

Исследователи утверждают, что обнаружили шесть методов лечения, позволяющих остановить старение клеток и вернуть их в более "молодое состояние". При этом такое лечение не приводит к опасному росту клеток.

Однако говорить о том, что люди преодолели старость пока еще рано, пишет Futurism. Исследования проводились на лабораторных тканях и показали "обнадеживающие результаты" во время тестов на мышах и обезьянах. Но по состоянию на данный момент ни один из созданных коктейлей не был протестирован на людях.

Преподаватель Гарвардской медицинской школы Дэвид Синклер, который был главным исследователем проекта, утверждает, что подготовка к фазе испытаний на людях уже проходит.

"До недавнего времени самое лучшее, что мы могли сделать – это замедлить старение. Новые открытия свидетельствуют о том, что теперь мы можем это изменить", – заявил ученый в пресс-релизе по результатам исследования.

В рамках исследования ученые изучали молекулы, которые присутствуют у некоторых видов животных и способны перепрограммировать любые клетки организма в плюрипотентные стволовые клетки, которые способны превратиться в любой тип клеток внутри организма. Именно благодаря таким клеткам некоторые животные обладают способностью отращивать утраченные конечности или рога.

Ученые протестировали их на специализированных клеточных культурах, в которых были заметны определенные маркеры старения.

На основе этих лабораторных исследований было определено шесть химических комбинаций, которые, по словам ученых, останавливают старение всего за четыре дня лечения. При этом в отличие от генной терапии такое лечение не изменяет идентичность клеток.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о более радикальных методах омоложения организма. Так, эксцентричный 45-летний предприниматель-миллионер из США Брайан Джонсон настолько стремится быть молодым, что стал переливать себе кровь младших людей. Одним из доноров был его 17-летний сын.

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