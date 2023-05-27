Одержимый вечной молодостью миллионер провел 'вампирский ритуал' с 17-летним сыном

Эксцентричный 45-летний американский предприниматель-миллионер Брайан Джонсон, несколько помешанный на том, чтобы быть вечно молодым, недавно начал переливать себе кровь младших людей. Но в свой последний визит в больницу он совершил то, что в западных СМИ назвали "вампирским ритуалом 21 века", перелив себе кровь своего 17-летнего сына.

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Об странных предпочтениях Джонсона рассказало издание Bloomberg. Как отмечается, во время последнего визита в больницу миллионер привел с собой не только сына, но и 70-летнего отца, также получившего "младшую кровь".

Как отмечает издание, Джонсон уже не в первый раз прошел процедуру, которая, как он надеется, сделает его тело моложе. Однако ранее он использовал кровь анонимного донора, выбираемого на основе индекса массы тела, группы крови, диеты и всеобщей истории здоровья. Доноры плазмы обычно получают около 100 долларов в виде подарочных карт за процедуру, которая стоит примерно 5500 долларов.

Теперь же богач пошел на то, чтобы действительно попробовать воды из фонтана молодости, совершив то, что издание Futurism назвало "вампирским ритуалом 21 века".

В начале 2023 года Джонсон объявил о намерении вернуть свои "мозг, сердце, легкие, печень, почки, сухожилия, зубы, кожу, волосы, мочевой пузырь, пенис и прямую кишку" в состояние, в котором они находились в 18-летнем возрасте.

Как отмечается, это не слишком дешевое развлечение, ведь для проведения процедур он нанимает команду из 30 врачей и специалистов, консультации которых обходятся ему около 2 миллионов долларов в год.

Аналогичные попытки вернуть молодость организму благодаря переливанию крови существовали уже давно. По легенде, еще в начале 17 века венгерская графиня Элизабет Батори использовали кровь молодых девушек, чтобы омолодить свою кожу. Предполагают, что ради ванн, наполненных кровью, были убиты сотни девушек, но во время суда графиня была обвинена в 80 убийствах.

В настоящее время, однако, не нужно убивать, чтобы получить для себя молодую кровь. Как показывает пример Джонсона, достаточно просто найти нужного донора и врачей.

Вместе с тем, ученые отмечают, что никаких доказательств того, что молодая кровь положительно влияет на тело человека – просто нет.

Известно о не слишком нравственных с точки зрения морали экспериментах на мышах, когда молодых грызунов буквально сшивали со старшими, создавая общую кровеносную систему. Это приводило к незначительным улучшениям в состоянии старшей мыши, но как именно работает такая система и может ли она быть применена к людям – ученые не знают.

В 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало предостережение против практики переливания крови молодым людям, которую оно назвало "недоказанной" терапией.

"Не существует доказанной клинической пользы от вливания плазмы молодых доноров для лечения, смягчения или профилактики этих состояний, а также существуют риски, связанные с использованием какого-либо препарата плазмы", – предупреждали в FDA.

Эксперты также предполагают, что такая практика в конечном итоге может нанести больше вреда, чем пользы. Биохимик из Национального медицинского центра City of Hope в Лос-Анджелесе Чарльз Бреннер заявил, что считает такую практику грубой, бездоказательной и относительно опасной.

Он предполагает, что настоящая причина, почему люди пытаются перелить себе молодую кровь, заключается в том, что "они боятся своей смертности".

Джонсон же утверждает, что в своем эксперименте отталкивается "от доказательств" и ничего не делает "на основе чувств".

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