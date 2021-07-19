Ученые рассказали, в какое время суток лучше всего заниматься спортом

Занятия спортом по вечерам могут быть более эффективными для метаболизма, если сравнивать с утренними. К такому выводу пришли ученые из Института исследований здоровья Мэри Маккиллоп при Австралийском католическом университете в Фицрое.

Как пишет Men's Health, в ходе своего исследования они изучили показатели мужчин с лишним весом, придерживавшихся диеты с высоким содержанием жиров. Выяснилось, что тренировки по вечерам приносили таким мужчинам больше пользы, помогая смягчать вред от их жирной диеты.

При этом ученые не учитывали данные тех, у кого не было лишнего веса, и не изучили влияние тренировок на их здоровье в разное время суток.

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Как пишет New York Times, все ткани организма человека содержат молекулярные часы, которые координируют множество биологических процессов. Они позволяют синхронизировать уровень освещенности и сна, а также, предположительно, настраиваются на режим питания, то есть время трапезы и ее содержимое влияют на здоровье и метаболизм.

Тем не менее, выводы относительно того, когда полезнее всего тренироваться, являются неокончательными. Часть исследований свидетельствуют, что занятия по утрам, до завтрака, наиболее эффективно помогают сжигать жир. В то же время другие работы показывают, что утренние тренировки в действительности нарушают механизм регуляции уровня сахара в крови и что тренировки в более позднее время способствуют сглаживанию резких скачков "сахара", то есть улучшают метаболическое здоровье.

Исследователи полагают, что проблема может состоять в контролируемом характере экспериментов, так как большая часть из них сконцентрированы вокруг одного вида тренировок и не берут во внимание рацион питания добровольцев, в результате чего трудно различить зоны влияния времени занятий спортом и диеты.

В новом исследовании специалисты решили учесть не только время тренировок, но и меню подопытных. 24 мужчин с лишним весом, ведущие "сидячий" образ жизни, проверили на уровень аэробной подготовки, холестерина, сахара в крови и другие показатели здоровья.

Все они соблюдали диету с содержанием жира 65%. Первая группа добровольцев занималась интенсивными интервальными тренировками на велотренажерах в 6:30 утра, вторая – в 6:30 вечера, а третья группа продолжила вести малоподвижный образ жизни.

Как оказалось, диета подопытных привела к росту уровня холестерина и тренировки по утрам не помогали сгладить ее вред – данные первой и третьей групп ничем не отличались.

При этом занятия спортом по вечерам смягчали вред от диеты: уровень холестерина у второй группы снижался уже после пятой тренировки. Хотя это достаточно интересное открытие, нельзя забывать, что любая тренировка лучше, чем ее отсутствие, вне зависимости от ее времени, отмечают ученые.

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