Ученые расшифровали закодированные тюремные письма казненной королевы Шотландии

Международной группе шифровальщиков удалось сломать код, с помощью которого были написаны "утерянные" тюремные письма, принадлежавшие когда-то королеве Шотландии Марии (также известна, как Мария Стюарт). Сложность используемого кода заключалась в сочетании букв и символов.

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О достижении ученых рассказывает LiveScience. Отмечается, что письма, написанные между 1578 и 1584 годами, были найдены в архивах Национальной библиотеки Франции в Париже. Часть из них были написаны самой королевой, а другие – присланы ей.

Компьютерный ученый и криптограф Джордж Ласри, являющийся членом проекта DECRYPT, занимающегося расшифровкой исторических манускриптов, назвал открытие "действительно увлекательным", учитывая количество расшифрованных писем и историческую значимость королевы Шотландии.

"Мы взламывали секретные коды королей и королев и раньше. Они очень интересны, но с Марией, королевой Шотландии, это было здорово, поскольку мы расшифровали так много неопубликованных писем", – сказал Ласри.

Для расшифровки писем исследовательская группа использовала сложные методы, сочетающие компьютерные алгоритмы, лингвистический анализ и ручные техники взлома кода.

"Взлом кода не был мгновенным – это заняло достаточно много времени, каждый раз снимая новый слой с "луковицы", – объяснил Ласри.

Сначала исследователи могли прочесть только 30% текста с помощью компьютерного алгоритма. Затем они вручную анализировали символы и проверяли их значение методом проб и ошибок, используя контекстный анализ.

"Это похоже на разгадывание очень большого кроссворда. Больше всего усилий было потрачено на расшифровку зашифрованных букв (в общей сложности 150 000 символов) и их интерпретацию – 50 000 слов, достаточно, чтобы заполнить книгу", – заявил криптограф.

По словам исследователей, шифры были гомофонными, то есть каждая буква алфавита могла быть закодирована с помощью нескольких шифросимволов. Такая практика гарантировала, что некоторые символы не использовались слишком часто.

Благодаря кропотливой работе с привлечением компьютерных технологий, ученым удалось дешифровать 57 писем, из которых 50 были ранее неизвестны историкам. Помимо текстов писем исследователям удалось успешно идентифицировать символы, которые скрывали конкретные имена, места и даты.

"Вместе письма составляют объемный массив нового первичного материала о Марии Стюарт – в общей сложности около 50 000 слов", – добавил Ласри, отметив, что эти письма проливают новый свет на годы заключения королевы Марии в Англии.

В частности, в письмах есть много информации о том, какой была жизнь Марии в тюрьме и о том, как ухудшалось ее здоровье. Королева Шотландии также рассказывала в письмах о переговорах со своей кузиной, английской королевой Елизаветой I, которую она вела с целью освобождения.

Благодаря шифровке ученым удалось узнать, что Мария в переписке использовала глаголы и наречия в женском роде и часто упоминала имя "Волсингем" или сэра Фрэнсиса Волсингема, служившего главным секретарем королевы Елизаветы I.

Расшифровку уже назвали "важнейшей новой находкой о королеве Шотландии Марии за последние 100 лет".

Доктор Джон Гай, преподаватель истории в Клер-колледже в Кембридже, и автор книги "Королева Шотландии: Настоящая жизнь Марии Стюарт", имел возможность ознакомиться с исследованием еще до выхода.

"Это потрясающее исследование, и эти открытия станут литературной и исторической сенсацией. Они знаменуют собой важнейшую новую находку о Марии Стюарте, королеве Шотландии, за последние 100 лет", – сказал Гай.

Письма показывают, что даже в плену Мария была "проницательным и внимательным аналитиком международных отношений", участвовавшим в политических делах Шотландии, Англии и Франции, отметил писатель.

Ласри и его соавторы предполагают, что другие зашифрованные письма от Марии все еще могут отсутствовать. Они добавляют, что для их обнаружения требуется физический осмотр документов, а также поиск в интернете.

Мария Стюарт является одной из известнейших исторических фигур 16 века. Она была первой в очереди на английский престол после Елизаветы I.

Католики считали Марию законной королевой, а Елизавета заключила ее в тюрьму на 19 лет, потому что видела в ней угрозу и подозревала в заговоре с целью убийства.

Во время пребывания в заключении Мария общалась со своими соратниками и союзниками, прилагая значительные усилия для вербовки гонцов и сохранения тайны.

В 1587 году Марию обезглавили. В то время ей было 44 года.

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