Ученые раскрыли новые данные о строении Марса

Ученые изучили информацию сейсмографа SEIS автоматической станции InSight и определили, что ядро Марса оказалось более крупным и менее плотным, чем ранее полагалось.

Как пишет Nature, теперь планетологи пересмотрят текущие данные о строении Красной планеты.

Исследователи определили, что ядро планеты до сих пор остается жидким и состоит в основном из железа и никеля, а также более легких элементов, таких как сера, кремний, углерод, водород и кислород. Однако точный состав ученым неизвестен. Также пока не ясно, есть ли у Марса нижний слой мантии.

По предварительным данным, радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 километров, что примерно в два раза меньше, чем у Земли.

Также плотность ядра вероятно составляет 6 граммов на кубический сантиметр, что говорит о том, что внутри него много легких элементов, таких как сера и кислород.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, куда на Марсе исчезла вода.