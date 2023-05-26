Ученые придумали, как победить 'ген Эвереста', который является причиной роста раковых опухолей

Ученые нашли ахиллесову пяту гена MYC (myc proto-oncogene), который составляет одну из самых больших проблем в лечении рака. Этот ген отвечает за поддержку роста и развития других генов, вызывающих рак, а также не реагирует ни на одно лечение.

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Новое исследование, обнаружившее, как можно помешать MYC делать свое дело, опубликовано в журнале Nature. Ученые часто называют MYC "Эверестом" рака из-за неспособности побороть его.

"Известно, что он отвечает за регуляцию генов рака в 70% случаев. Поэтому он является важной мишенью для борьбы с раком", – рассказал исследователь из Health Cancer Center Университета Флориды Мэтью Дисней.

Дисней и его команда обнаружили соединения, которые в будущем могут быть использованы для создания лекарств, блокирующих ген MYC. Они также считают, что их исследование поможет бороться и с другими генами, ускоряющими рост раковых опухолей у человека, таких как JUN и MIR155.

Исследователи объясняют, что MYC является белком-фактором транскрипции, непосредственно поддерживающим раковые стволовые клетки в организме, которые действуют как "семена для рака". Поэтому повлиять на MYC на уровне белка невозможно.

Однако в ходе исследования удалось установить, что мессенджерная РНК (мРНК), кодирующая MYC, образует структуры, на которые могут влиять ученые. Исследователям удалось обнаружить в общей сложности 2 000 новых структур РНК и шесть химических структур, которые могут связываться с мРНК MYC. Эти же структуры, вероятнее всего, будут эффективны и против генов JUN и MIR155.

Для воздействия на РНК ученые предлагают использовать низкомолекулярное лекарство, а также новейшие соединения, которые будут уничтожать мРНК.

Как пишет Interesting Engineering, исследователи полагают, что новый метод лечения может дать новую надежду для онкобольных людей.

Дисней и его команда работали над структурами РНК на протяжении последних 15 лет и раньше протестовали некоторые из своих наработок на мышах. Тогда им удалось устранить раковые опухоли.

Также оказалось, что такой метод лечения эффективен и против других заболеваний, таких как миотоническая дистрофия и боковой амиотрофический склероз (БАС).

Однако Дисней отмечает, что разработанные его командой соединения являются только "стартовыми зондами, а не лекарствами".

"Нам нужно многое сделать, чтобы усовершенствовать эти соединения для использования на мышах и людях", – сказал ученый.

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