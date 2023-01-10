Где может располагаться рай: ученые сделали смелое предположение

Много мест, описанных в Ветхом Завете Библии, можно легко найти на карте. Иерусалим – это город в Израиле, Вифлеем и Иерихон – в Палестине, Сур или же Тир – в Ливане. Но есть одна географическая загадка, которая не дает исследователям покоя – где мог располагаться Эдемский сад, где жили описанные в Писании первые люди Адам и Ева.

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Издание IFL Science рассказало про две гипотезы, которые предполагают, в каком географическом регионе могло находиться это место. Одна базируется на деталях священных текстов, другая больше тяготеет к научным данным.

Что говорят тексты?

Книга Бытия (2:10-14) описывает окрестности Эдемского сада так: "Из Эдема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат".

Итак, здесь прямо названы два дошедших до современности географических названия – Тигр и Евфрат. Обе реки берут начало в Турции, затем текут через Сирию и Ирак и впадают в Персидский залив. В долине этих рек находилась древняя цивилизация Месопотамия, в Библии известная как Сеннаар, а позже Халдея. Эта местность считается родиной прародителя евреев Авраама.

Исток Тигра и Евфрата находится на Армянском нагорье в Турции. Но исследователи библейских текстов больше сходятся во мнении, что речь идет скорее о месте, где эти два потока сливаются в один – реку Шатт-эль-Араб на ирано-иракской границе.

Что касается Фисона и Гихона, то точно сказать, какие водоемы имеются в виду, невозможно. На протяжении веков богословы считали, что Фисон – это индийский Ганг, а Гихон – африканский Нил, в частности его египетская часть. Но еще в XVI веке французский теолог и проповедник Жан Кальвин называл эти представления ошибочными. По его словам, эти реки находятся слишком далеко друг от друга. "Не хватает людей, которые перелетают даже на Дунай; будто действительно жилище одного человека простиралось от самой отдаленной части Азии до края Европы", – писал основатель кальвинизма.

Итак, географическая версия сейчас склоняется к тому, что авторы библейского мифа о происхождении людей имели в виду именно место слияния Тигра и Евфрата. Тем более что эта плодородная местность была авторам священных текстов очевидно известна.

А что могла бы ответить наука?

Если некоторые описанные в Библии локации историки ищут очень упорно, как и те же Содом с Гоморрой, то в отношении Эдемского сада ученые настроены более скептически. Они считают его вымыслом, основанным на представлении людей об идеальном месте, где можно быть счастливым и жить без забот.

Но, если соединить мысль о существовании Эдема со знаниями о происхождении человека, то следует рассмотреть вариант Африки. По данным антропологов так называемая Колыбель человечества находится примерно в 50 километрах северо-западнее крупнейшего города Южноафриканской Республики Йоханнесбурга. Именно здесь археологи находят больше всего останков предков людей в мире. Им удалось раскопать тысячи образцов окаменелостей и среди них кости австралопитека – обезьяноподобного человека, возраст которого составляет от 3,4 до 3,7 миллиона лет.

Это наш очень старый предок, ведь, по оценкам ученых, современный Homo sapiens появился приблизительно 200-300 тысяч лет назад. И его родиной тоже была Африка. Сейчас наиболее вероятной кажется гипотеза о том, что это была территория современной Эфиопии.

Что ж, климат Эфиопии действительно близок к райскому – мягкий и влажный, от тропического на северо-востоке до субэкваториального на остальной территории. Круглый год температура воздуха здесь колеблется в пределах 25-30 градусов Цельсия и выпадает достаточно осадков. Часть территории страны до сих пор покрыты богатыми экваториальными лесами, а на юге они переходят в саванны. В стране можно найти огромное количество видов животных и растений, в частности редких, а почвы здесь плодородны. Поэтому Эфиопию, несмотря на ее плачевное современное экономическое положение, можно считать вероятным претендентом на славу Эдемского сада.

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