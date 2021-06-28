Ученые предсказали катастрофу, которая начнется на Земле в 2050 году

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Наука
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Ученые предсказали катастрофу, которая начнется на Земле в 2050 году

Изменение климата на Земле в корне изменит жизнь на планете, даже если человечество снизит выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива. До 2050 года из-за этого могут разрушиться экосистемы, затопить города, миллионы людей могут столкнуться с голодом и нищетой.

Об этом говорится в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), сообщается в пресс-релизе на Phys.org. Как уточняют эксперты, также в ближайшие 30 лет может ускориться вымирание видов и распространение тропических болезней.

Доклад планируется опубликовать не раньше февраля 2022 года, что, по мнению многих специалистов-климатологов, будет слишком поздно, поскольку многие важные международные саммиты по вопросу изменения климата пройдут в 2021 году.

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Как пишет Phys.org, эксперты пришли к четырем основным выводам:

  • при потеплении на 1,1 градуса Цельсия климат уже начинает меняться. 10 лет назад ученые считали, что ограничение глобального потепления 2 градусами выше доиндустриального уровня будет достаточным для преодоления климатического кризиса. Судя по текущим тенденциям, в лучшем случае планета приближается к 3 градусам выше доиндустриального уровня.

  • Даже при потеплении на 1,5 градуса по Цельсию условия изменятся, и многие организмы не смогут адаптироваться. К 2050 году десятки миллионов людей могут столкнутся с хроническим голодом, а еще 130 миллионов могут оказаться в крайней нищете. Сотни миллионов людей окажутся под угрозой наводнений.

  • Изменение климата может стать необратимым. Так, потепление на 2 градуса инициирует ускоренное таяние ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктиды. Другие переломные моменты могут привести к трансформации бассейна Амазонки из тропических лесов в саванну и выбросу миллиардов тонн углерода из вечной мерзлоты Сибири, что будет способствовать дальнейшему потеплению.

  • Глобальное потепление усугубляется другими формами воздействия человека на окружающую среду, в том числе разрушение диких сред обитания, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, добыча воды, загрязнение, распространение инвазивных видов, а также вредителей и болезней.

Как избежать катастрофы

Как утверждают эксперты, чтобы спасти ситуацию можно попытаться сохранить важные для депонирования углерода экосистемы, например, мангровые леса. Они также защищают берег от штормовых нагонов.

Кроме того, можно сократить выбросы, связанные с производством, путем перехода на более растительную диету.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие и шведские ученые считают, что потепление всего на два градуса по Цельсию может привести к катастрофическому "эффекту домино". Таким, по их мнению, есть один из трех миллионов сценариев развития климата на планете.

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