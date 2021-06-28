Ученые предсказали катастрофу, которая начнется на Земле в 2050 году

Изменение климата на Земле в корне изменит жизнь на планете, даже если человечество снизит выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива. До 2050 года из-за этого могут разрушиться экосистемы, затопить города, миллионы людей могут столкнуться с голодом и нищетой.

Об этом говорится в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), сообщается в пресс-релизе на Phys.org. Как уточняют эксперты, также в ближайшие 30 лет может ускориться вымирание видов и распространение тропических болезней.

Доклад планируется опубликовать не раньше февраля 2022 года, что, по мнению многих специалистов-климатологов, будет слишком поздно, поскольку многие важные международные саммиты по вопросу изменения климата пройдут в 2021 году.

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Как пишет Phys.org, эксперты пришли к четырем основным выводам:

при потеплении на 1,1 градуса Цельсия климат уже начинает меняться. 10 лет назад ученые считали, что ограничение глобального потепления 2 градусами выше доиндустриального уровня будет достаточным для преодоления климатического кризиса. Судя по текущим тенденциям, в лучшем случае планета приближается к 3 градусам выше доиндустриального уровня.

Даже при потеплении на 1,5 градуса по Цельсию условия изменятся, и многие организмы не смогут адаптироваться. К 2050 году десятки миллионов людей могут столкнутся с хроническим голодом , а еще 130 миллионов могут оказаться в крайней нищете . Сотни миллионов людей окажутся под угрозой наводнений .

Изменение климата может стать необратимым . Так, потепление на 2 градуса инициирует ускоренное таяние ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктиды. Другие переломные моменты могут привести к трансформации бассейна Амазонки из тропических лесов в саванну и выбросу миллиардов тонн углерода из вечной мерзлоты Сибири, что будет способствовать дальнейшему потеплению.

Глобальное потепление усугубляется другими формами воздействия человека на окружающую среду, в том числе разрушение диких сред обитания, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, добыча воды, загрязнение, распространение инвазивных видов, а также вредителей и болезней.

Как утверждают эксперты, чтобы спасти ситуацию можно попытаться сохранить важные для депонирования углерода экосистемы, например, мангровые леса. Они также защищают берег от штормовых нагонов.

Кроме того, можно сократить выбросы, связанные с производством, путем перехода на более растительную диету.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие и шведские ученые считают, что потепление всего на два градуса по Цельсию может привести к катастрофическому "эффекту домино". Таким, по их мнению, есть один из трех миллионов сценариев развития климата на планете.