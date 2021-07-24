Ученые показали Марс изнутри: необычная почва и три слоя коры

Ученые NASA составили первую подробную карту Марса изнутри. Сделать ее удалось с помощью сейсмометра посадочного модуля под названием InSight, работающего на поверхности Красной планеты.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Сейсмометр SEIS был установлен на Марсе в 2018 году и в течение двух лет регистрировал подземные толчки в его недрах (чтобы посмотреть изображение, доскролльте до конца страницы).

По отраженным волнам исследователи восстановили строение планеты, измерив в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек.

Согласно полученным данным, толщина верхнего слоя коры на месте посадки InSight составляет около 8 км, ниже идет еще один слой примерно до 20 км. А уже под ним, вероятно, начинается мантия.

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Не исключено, что на Марсе есть и третий слой коры, тогда толщина марсианской оболочки под местом приземления составляет около 39 км.

Оценивая плотность различных слоев коры Марса, ученые пришли к выводу, что самый верхний слой состоит из неожиданно пористой породы. Кроме того, на глубине могут существовать другие типы пород, отличные от базальтов, видимых на поверхности.

Толщина оболочки Марса важна для понимания истории планеты, так как кора образовалась на ранней стадии ее формирования из остатков расплавленной мантии. И данные о ее современной структуре дают информацию о том, как эволюционировал Марс, поясняют специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет NASA Ingenuity, который находится на Марсе, успешно завершил девятый полет над поверхностью планеты. Он стал самым сложным за все время работы аппарата в космосе.