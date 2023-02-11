Ученые 'поймали' галактику, скрывавшуюся 11 млрд лет: в чем секрет невидимки

В следующий раз, когда вы расстроитесь из-за того, что не можете найти какую-то вещь у себя дома, вспомните, что астрономы долгое время не могли найти во Вселенной целую галактику. Об этом открытии сообщила итальянская исследовательская группа под руководством докторантки астрофизики Марики Джульетти.

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Как пишет издание CNet, команда из Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) назвала галактику "таинственным и очень далеким объектом", "столь темным, что он почти невидим даже для очень сложных инструментов". Астрофизикам не удавалось заметить ее, несмотря на то, что галактика существует уже почти 12 миллиардов лет. Сделать открытие помог современный телескоп Atacama Large Millimeter/submmillimeter Array (ALMA) в Чили и метод гравитационного линзирования. Этот метод использует огромные космические объекты, такие как галактики или их скопления, как космические линзы. Они искажают свет от находящихся за ними объектов. Поэтому эти "фоновые" объекты кажутся более крупными и яркими и, соответственно, более заметными.

Так ученым удалось наконец подтвердить существование галактики, образовавшейся всего через 2 млрд лет после Большого взрыва, который, по оценкам ученых, произошел примерно 13,8 млрд лет назад. Это тяжелый объект, наполненный космической пылью и газом. "Наш анализ показал, что этот объект очень компактен, предположительно молод и образует звезды с чрезвычайно высокой скоростью", – рассказала Джульетти.

Как объяснили ученые, раньше галактику не замечали по нескольким причинам. Во-первых, она находится очень далеко от Земли. Во-вторых, имеет небольшие размеры. В-третьих, межзвездная пыль сильно усложняет ее обзор, ведь не дает свету от галактики распространяться в космическом пространстве.

В будущем такие объекты планируют изучать с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб". Его оборудование способно игнорировать даже толстую пелену пыли, ведь работает в инфракрасном диапазоне. Это позволяет заглянуть даже в очень отдаленные уголки Вселенной. Пока он еще не фиксировал открытую итальянской командой галактику. Но Джульетти выразила надежду, что в будущем космический телескоп "расскажет об этой галактике гораздо больше, это сейчас может сделать только он".

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