Ученые подсчитали, когда с человечеством могут связаться инопланетяне: сигнал с Земли уже отправлен

Какова вероятность того, что в безграничной Вселенной жизнь существует только на одной планете? Хотя скептики до сих пор верят, что человек – единственное разумное существо, а инопланетяне – забавная выдумка, ведь до сих пор не произошло ни единого прямого контакта землян с представителями других космических цивилизаций.

Ученые продолжают посылать сигналы в космос. Они подсчитали, когда с человечеством могут связаться инопланетяне. Подробнее рассказало издание Daily Star.

Получить ответ от внеземных существ стало возможным благодаря развитию технологий в последние десятилетия. Однако Вселенная настолько огромна, что нужны световые годы, чтобы сообщение дошло до адресатов.

В NASA считают, что сигналы, отправленные в космос, уже могли получить инопланетяне. Но если инопланетяне попытаются ответить, до их сообщения дойдут до Земли через 27 лет.

Ученые разработали сеть глубокого космоса NASA или DSN. Она способна передавать радиосигналы в отдаленные части Солнечной системы, пытаясь выйти на контакт с внеземными цивилизациями.

Еще в 1972 году в космос отправили зонд Pioneer 10. Он достиг мертвой звезды, известной как белый карлик (27 миллиардов световых лет от Земли), в 2002 году. В настоящее время зонд находится в 12 миллиардах миль от Земли. Были еще сигналы, отправленные на "Вояджер-2", запущенный в 1977 году. По словам исследователей, зонд может доставить обратное сообщение уже в 2030-х годах.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, ученые составили список звезд, которые встретят сигналы с Земли в течение следующего столетия.

Но затаивать дыхание в ожидании контакта с инопланетянами рано. Темп космической связи пока, как говорят ученые, "улиточный". Критики предупреждают, что даже если НЛО пришлет ответ, ученые могут его пропустить.

