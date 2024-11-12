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В России пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу в Белгородской области: возник пожар

Марина Лисничук
Новости России
1 минута
1,8 т.
В России пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу в Белгородской области: возник пожар

В Белгородской области РФ ночью 12 ноября заявили об атаке дронов на нефтебазу в Старом Осколе. Беспилотник якобы взорвался над заводом, после чего там начался пожар.

Видео дня

Местные власти утверждают, что обошлось без пострадавших. Россияне же выложили в сеть видео, на котором видна яркая вспышка над нефтебазой.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что беспилотник просто взорвался над НПЗ и "вызвал вспышку" одного из резервуаров.

В России пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу в Белгородской области: возник пожар

По его словам, пожар был потушен, пострадавших нет.

Со своей стороны минобороны РФ отчиталось, якобы ночью российская ПВО "сбила над разными регионами" 13 БПЛА, девять из которых – над Белгородчиной.

В России пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу в Белгородской области: возник пожар

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября дроны ГУР МО Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, РФ. Была поражена одна из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом.

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