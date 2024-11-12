В России пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу в Белгородской области: возник пожар

В Белгородской области РФ ночью 12 ноября заявили об атаке дронов на нефтебазу в Старом Осколе. Беспилотник якобы взорвался над заводом, после чего там начался пожар.

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Местные власти утверждают, что обошлось без пострадавших. Россияне же выложили в сеть видео, на котором видна яркая вспышка над нефтебазой.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что беспилотник просто взорвался над НПЗ и "вызвал вспышку" одного из резервуаров.

По его словам, пожар был потушен, пострадавших нет.

Со своей стороны минобороны РФ отчиталось, якобы ночью российская ПВО "сбила над разными регионами" 13 БПЛА, девять из которых – над Белгородчиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября дроны ГУР МО Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, РФ. Была поражена одна из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом.

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