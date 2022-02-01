Ученые определили возможное время гибели динозавров

Массовая гибель динозавров и 75% видового разнообразия на планете в целом могла произойти в июне. К такому выводу пришли благодаря новому анализу останков самих динозавров, рыб и растений.

Результаты исследования, проведенного палеонтологом из Флориды Робертом ДеПальмой совместно с его коллегами, опубликовали в журнале Nature. Окаменелости, которые подтверждают такую версию, нашли на участке под названием Танис в Северной Дакоте (США).

Танис – одно из нескольких геологических мест в мире, где ученые изучают грань между меловым и палеогеновым периодами. Как известно, именно тогда, около 66 млн лет назад, произошло вымирание динозавров. Предположительно, это случилось в результате падения метеорита.

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Именно в Танисе были обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелости динозавров, ранних млекопитающих, рыб, растений. На некоторых из них даже есть остатки мягких тканей.

Этот участок был впервые обнаружен исследователями в 2008 году. ДеПальма заявил, что там сохранились свидетельства падения метеорита и Танис является отличной площадкой для того, чтобы выяснить, как же произошло вымирание гигантов на Земле. Он же назвал три обстоятельства, подтверждающие это.

Во-первых, наличие окаменелостей динозавров, встречающихся в меловых отложениях вплоть до границы мела и палеогена, и точно на границе во время удара.

Второе подтверждение – крошечные стеклянные шарики, которые образовались из расплавленной породы. "Когда метеорит столкнулся с Землей в районе нынешнего полуострова Юкатан в Мексике, он разбросал эти шарики на тысячи километров", – сказал ДеПальма.

Третьим свидетельством катастрофы, по его словам, стали сейшевые волны (стоячие волны, похожие на качели) в глубоких каналах.

Помимо расплавленных шариков в породах, содержащих окаменелости, исследователи обнаружили большое их количество в скелетах некоторых исследованных рыб.

"Мы можем себе представить, что, барахтаясь в бурно колеблющихся водах русла реки, они заглатывали эти шарики", – предположил ученый.

ДеПальма и его коллеги отследили, как смена сезонов сказывалась на найденных скелетах рыб, их химическом составе и росте.

Сравнив живого осетра с окаменелостями осетровых из Таниса, палеонтологи обнаружили, что в позвоночнике плавника регулярное наслоение в масштабе миллиметров показывает, что рыба умерла, когда ей было семь лет. Кольца роста подтвердили, что рыба находилась в пресных воды в летние месяцы и в соленых зимой. У этого и других экземпляров, проанализированных в том же исследовании, последняя прибавка роста соответствует переходу от весны к лету.

"В совокупности это говорит о том, что метеорит упал в мае или июне", – заявил ДеПальма.

В свою очередь палеоботаник Джек Вулф сравнил ископаемые растения с аналогичными современными кувшинками Nuphar и Nelumbo. При этом он выяснил, что поздние меловые кувшинки в озере остановились в своем росте, когда начинали образовываться летние листья, цветы и плоды. Ученый отметил, что это происходило в июне.

Как утверждают ученые, динозавры обитали на Земле в мезозойскую эру, в течение трёх геологических периодов – триасового, юрского и мелового. Их существование длилось около 160 миллионов лет. Прямыми потомками динозавров ученые называют птиц.

По мнению экспертов, в свое время, на планете существовало около 160 000 видов динозавров. Однако на сегодня палеонтологам удалось идентифицировать и описать свыше 500 различных видов динозавров. Самым хищным и сильным динозавром считает Тиранозавр. А самым умным ученые называют Орнитамима.

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