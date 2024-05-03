Ученые обнаружили руины, которые могут подтвердить правдивость Библии

До сих пор считалось, что участок стены в самом центре Иерусалима был построен Езекией, царем Иудеи. Его правление охватывало 7 и 8 век до н.

Он видел, как его сосед на севере, Израильское царство было разрушено Ассирийской империей. Было мнение, что царь построил стену, чтобы защититься от захватчиков, пишет Daily Mail.

Но теперь почти десятилетнее исследование показало, что она была построена его прадедом, Узией, после сильного землетрясения. Это перекликается с библейским рассказом.

Ветхий Завет описывает строительство во Второй книге Хроник. Там написано: "И построил Озия башни в Иерусалиме при Воинских воротах, при Долинных воротах и при углу стен, и укрепил их".

Священное Писание также свидетельствует о сейсмической активности – ветхозаветная Книга пророка Амоса датируется "за два года до землетрясения, когда Озия был царем Иудеи".

Исследование в рамках совместного проекта МАА, Тель-Авивского университета и Института науки Вейцмана, выявило происхождение древней стены с помощью радиоуглеродной датировки. Этот метод использует распад радиоактивного изотопа углерода (14C) для измерения времени и датировки содержащих углеродный материал объектов.

По данным IAA, этот период истории ранее считался "черной дырой" для датировки с помощью углерода-14 из-за колебаний уровня этого изотопа в атмосфере в то время. Но, используя древние кольца деревьев из Европы, ученые смогли составить график этих колебаний год от года.

Ученые взяли свои образцы из органических артефактов, найденных на четырех разных участках раскопок в древнем центре Иерусалима, иногда называемом Городом Давида. Среди них были виноградные косточки, косточки от фиников и даже скелеты летучих мышей.

Все они были очищены, превращены в графит, а затем помещены в ускоритель частиц со скоростью 3000 км в секунду, чтобы отделить углерод-14 от других органических материалов. Измерение содержания углерода позволило определить истинный возраст образца.

До сих пор считалось, что город расширялся за счет прибытия беженцев из Израильского царства с севера после ассирийского изгнания. Однако новые находки укрепляют мысль о том, что Иерусалим увеличился в размерах и распространился по направлению к горе Сион уже в девятом веке до нашей эры.

Более того, они показывают, что город был больше, чем считалось при Давиде и Соломоне.

Ранее OBOZ.UA писал о руинах древнего города эпохи Римской империи – его откопали в Марокко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!