Ученые обнаружили новый вид кошки: имеет загадочную особенность

На острове Корсика учёные обнаружили новый вид кошек. Результаты генетического исследования удивили – корсиканские дикие кошки не являются родственниками домашних или лесных кошек, а больше похожи на лисиц.

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В то время, когда биоразнообразие планеты разрушается, идентификация нового генетического вида чрезвычайно важна для мировой фауны. Ученые уверены, что следует предпринимать меры по сохранению корсиканских кошек, ведь они существуют на небольшой территории в ограниченном количестве. Детали рассказало издание OFB.

История корсиканских кошек

Местные называют корсиканских кошек "ghjattu volpe" (лиса). В ХХ веке были попытки более или менее точных, но чаще всего – ошибочных описаний этого вида животных.

Управление биоразнообразия Франции (OFB) и Лаборатория биометрии и эволюционной биологии (CNRS – Университет Клода Бернара в городе Лион) опубликовали последние результаты генетического исследования и сравнения корсиканской кошки и их континентальных "родственников". Ученые выявили специфическую генетическую особенность.

Генетические исследования

Последние исследования, при проведении которых применялся геномный подход и высокоточное секвенирование, показали, что корсиканские кошки не являются европейскими дикими котами. Они немного похожи на сардинских кошек, но все же являются отдельным видом.

Интересно, что домашние коты на юге Франции близки по генетике к кошкам Корсики, а сардинские коты – это промежуточный вид между корсиканскими и домашними видами.

" Эти результаты свидетельствуют о том, что корсиканская дикая кошка не принадлежит к F. s . silvestris ou catus ", – говорится в исследовании.

По свидетельствам местных жителей, корсиканские кошки часто нападают на ягнят, а также любят лакомиться козьим и овечьим молоком. В течение многих лет их считали обычными одичавшими котами, но сейчас ученые говорят о существовании нового вида.

Дальнейшие исследования помогут проанализировать генетические особенности сардинских кошек, кошек Средиземноморья и Ближнего Востока. Только так можно понять популяционную генетику и оценить риск гибридизации корсиканской кошки с домашними котами.

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