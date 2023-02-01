Ученые обнаружили название неизвестной ранее страны: первые детали

Археологи удивили интересным открытием. В восточной Турции было обнаружено название неизвестной ранее страны.

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Название Карини было написано на бронзовом щите, принадлежавшем урартскому царю Аргишти. Этот царь был известным завоевателем. Покорив земли на севере Сирии, он стал правителем одного из самых могущественных государств на территории постхетской Малой Азии. Границы Урарту он расширил вплоть до Кавказа. Правил Аргишти с 786 г. до н.э. по 764 г. до н.э. Подробнее об открытии рассказало издание Arkeonews.

Что известно об артефакте

Ширина найденного щита составляет 40 сантиметров. Кроме надписи названия Карини, на поверхности есть пунктирные и изогнутые полосы.

Находка открыла человечеству новую информацию об урартской экспансии. Она также позволила узнать новые данные о письменности того периода.

При Урартском царстве изготовляли артефакты, на которых делали царские надписи. Речь идет о бронзовых поясах, щитах, колчанах, колоколах, шлемах, драгоценностях, снаряжении для лошадей, керамике и металлической посуде. Изделия украшались изображениями сцен относительно королевских ритуалов, охоты, сражений. Также уделяли внимание сценам из потусторонней жизни.

Университетом Кадира Хаса организовал дискуссию по вопросу обнаружения названия ранее неизвестной страны Карини.

"Урартские щиты на поле боя по всей вероятности служили знаком победы для царей. Есть данные, что на щите указывалось название завоеванной страны. Все войны в основном были посвящены главному божеству. Щит играл важнейшую роль, являясь символом победы. Особенную ценность он приобретал, будучи обработаным клинописью", – отметил доцент Орхан Варол, рассказывая о находке.

Ученые обещают вскоре опубликовать более подробное исследование бронзового щита и страны Карини.

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