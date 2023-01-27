В Бельгии обнаружили древний магический артефакт, смысл которого ученые не могут разгадать

В Бельгии нашли фрагмент таинственного бронзового артефакта, известного как римский додекаэдр. По предварительным оценкам, ему более 1600 лет.

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Артефакт нашел археолог-любитель посреди поля в северной Фландрии. Подробнее о находке рассказало издание Live science.

"Было несколько гипотез по поводу того, что это: календарь, инструмент для измерения земли, скипетр и т.д., но ни одна из них не может дать точного объяснения", – рассказал Гвидо Кримерс, куратор Галло-Римского музея в Бельгии.

Артефакт является объектом с одной угловой шпилькой. Некоторые ученые уверены, что это часть додекаэдра, предназначение которого до сих пор остается тайной.

Что такое додекаэдр

Известно, что впервые додекаэдр нашли в Англии. Это случилось в 18 веке. А по состоянию на 2023 год археологи раскопали примерно 120 додекаэдров по всей Европе, в основном на территории Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.

Точный возраст металла определить невозможно. Мнение ученых сильно расходятся. Некоторые из них были произведены между 1 и 5 веками нашей эры.

Тайна предназначения додекаэдров до сих пор не разгадана. Археологи не могут объяснить, какую функцию они исполняли в древности, ведь никто никогда не находил никаких письменных упоминаний о додекаэдрах.

Гипотез за 200 лет накопилось немало. Изначально додекаэдры описывали как "головы булав" и считали частью оружия. Другие археологи были уверены, что додекаэдры являлись инструментами для определения правильного времени для посева зерна. Часть ученых заявляет, что додекаэдры определяли расстояние или измеряли дальность полета римской артиллерии.

Недавно даже предположили, что додекаэдры были узорами для вязания римских перчаток.

Вполне возможно, что их тайно использовали для магических целей. Например, в обрядах для предсказания будущего. Гадания пользовались огромной популярностью в Римской империи. Но с тех пор, как основной религией римлян стало христианство, гадание запретили. Большинство ученых склоняется именно к этой версии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Великобритании археолог-любитель открыл систему письма, которой могли пользоваться еще во время ледникового периода.

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