Ученые неожиданно обнаружили, что мозг лжет о том, что видят глаза: как это происходит

Человеческий мозг может генерировать ложные воспоминания уже через секунды после того, как глаза увидели тот или иной предмет. Дело в том, что мозг строит воспоминание исходя не из того, что действительно видят глаза, а из того, что более привычно для восприятия.

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Такой парадокс обнаружили ученые из Амстердамского университета, проведшие четыре эксперимента, чтобы проверить надежность человеческой памяти. Их испытуемыми стали 534 человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

В серии экспериментов участникам показывали буквы латинского алфавита в обычном и зеркальном написании. И тесты четко показали, что мозг человека способен сформировать ложные воспоминания в мгновение ока.

Участникам исследования показывали шесть или восемь букв на экране. Затем им показывали "дисплей памяти" с рамкой, обозначавшей местоположение нужной буквы. Затем появлялись препятствия, содержащие случайные буквы, предназначенные для того, чтобы помешать начальной памяти. В конце их просили вспомнить, какая буква была в целевой области на первом слайде, и не была ли она псевдобуквой.

Оказалось, что уже через пол секунды после того, как испытуемым показывали последний слайд, каждый пятый ошибался по поводу того, что было на самом первом. Через три секунды после просмотра последнего слайда, иллюзорное воспоминание формировалось уже у каждого третьего человека.

Ученым удалось установить, что человеческий мозг изменял воспоминания согласно тому, что он ожидает увидеть. Поскольку участники исследования были хорошо знакомы с латиницей, их мозг ожидал увидеть буквы в настоящей ориентации, а не зеркальной.

Поэтому когда испытуемым показывали зеркальные буквы (Ɔ вместо C), они с большей вероятностью запоминали псевдобукву как настоящую, даже после того, как прошли только миллисекунды.

"Похоже, что кратковременная память не всегда является точным отражением того, что было только что воспринято. Вместо этого память формируется под влиянием того, что мы ожидали увидеть, начиная с формирования первого следа в памяти", – отметили ученые.

Исследователям также удалось установить, что речь идет не об обычной ошибке человека, который не был уверен в том, что видел. Участники эксперимента заявляли об уверенности в своих воспоминаниях и в том, что не допускали случайной ошибки.

Также удалось установить, что люди чаще заменяли псевдобукву на настоящую, чем наоборот. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать о том, что ошибочное воспоминание формировалось на основе общих знаний, которые имеет человек.

О том, что люди способны формировать ложные воспоминания, было известно и раньше. Как пишет Science Alert, психологи уже доказывали, что фальшивые долговременные воспоминания могут быть легко сформированы.

Так, взрослых можно убедить вспомнить яркое, но фальшивое воспоминание о том, как они заблудились в торговом центре и плакали в детстве. Аналогично можно создать воспоминание о совершении преступлений, таких как воровство или нападение.

Считается, что фальшивые долговременные воспоминания обусловлены "теорией нечетких следов", утверждающей, что память состоит из двух частей: дословной – отражающей произошедшее в реальной жизни и сути – в которой происходит интерпретация значения события.

Например, когда людям давали список из трех-четырех взаимосвязанных слов ("дремать", "спать", "кровать" и "бодрствовать"), а затем давали второй список, они с большей вероятностью запоминали семантически связанные слова, которых не было в оригинальном списке, например сон.

Исследователи отметили, что теория нечетких следов также может являться причиной иллюзий кратковременной памяти, но "не может полностью объяснить текущие результаты".

Ученые отмечают, что их эксперименты свидетельствуют о том, что наш дословный вход в память немедленно интегрируется с опытом и ожиданиями.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что после смерти в мозгу человека просыпаются зомби-гены.

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