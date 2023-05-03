Ученые нашли новый вероятный источник жизни на Земле: люди видят его каждый день

Основы для жизни на Земле, так называемые строительные блоки, вероятно, могли сформироваться в результате вспышек на Солнце, атаковавших атмосферу планеты. В результате образовывали аминокислоты и карбоновые кислоты.

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Об этом свидетельствует серия экспериментов, проведенных астрофизиком NASA Владимиром Айрапетяном и японскими учеными. Как пишет Phys, результаты их работы опубликованы в журнале Life.

Подтверждение такой теории были получены в результате серии химических экспериментов, которые показали, что солнечные частицы, сталкиваясь с газами в ранней атмосфере Земли, могут образовывать аминокислоты и карбоновые кислоты, являющиеся основными строительными блоками белков и органической жизни.

В конце 1800-х годов считалось, что жизнь на Земле зародилась в так называемом супе – теплом пруду из химических веществ, которые в результате удара молнии или под влиянием других источников энергии начали смешиваться, формируя органические молекулы.

В 1950-х годах был проведен успешный эксперимент с камерой, заполненной метаном, аммиаком, водой и молекулярным водородом. Именно эти газы, как считалось, преобладали в атмосфере ранней Земли.

Но впоследствии ученые узнали, что аммиак и метан были гораздо менее распространены; вместо этого воздух Земли был наполнен углекислым газом и молекулярным азотом, которые требуют больше энергии для расщепления. И хотя эти газы тоже могут давать аминокислоты, но делают это они в гораздо меньших количествах.

Впоследствии появилась теория о том, что основы для живых организмов попали на планету вследствие падения метеорита.

Теперь же Айрапетян вместе со своими японскими коллегами использовал данные миссии "Кеплер", предположив, что жизнь на Земле могла зародиться благодаря энергичным частицам нашего Солнца.

В 2016 году он опубликовал исследование, в котором предположил, что в течение первых 100 миллионов лет существования Земли Солнце было примерно на 30% более тусклым, но более бурным, чем сейчас. Астрофизик предполагал, что супервспышки, которые приводили к мощным извержениям на Солнце, тогда происходили каждые 3-10 дней, в то время как сейчас – только раз в 100 лет.

Эти супервспышки запускали энергичные частицы, двигавшиеся на скорости, близкой к скорости света, которые сталкивались с атмосферой планеты, запуская химические реакции.

"Как только я опубликовал статью, со мной связалась команда из Национального университета Йокогамы из Японии", – сказал астрофизик.

Айрапетян и ученые из Японии создали смесь газов, соответствовавших атмосфере ранней Земли, соединив углекислый газ, молекулярный азот, воду и переменное количество метана. Далее они обстреливали эту смесь протонами, которые имитировали солнечные частицы или поджигали их искровыми разрядами, имитируя молнию.

Эксперименты обнаружили, что протоны были более эффективным источником энергии, чем молния. Против вероятности того, что жизнь "запустила" молния говорит и тот факт, что молнии произошли от грозовых облаков, образованных поднятием теплого воздуха, которые должны быть чрезвычайно редки на более холодной ранней Земле.

"Во время холода молнии не бьют, а ранняя Земля находилась под довольно слабым Солнцем. Это не значит, что это не могло произойти от молнии, но сейчас молния кажется менее вероятной, а солнечные частицы более вероятны", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что исследователи в США создали в лаборатории химическую реакцию с использованием цианида, которая могла повлечь за собой образование органической жизни на Земле 4 миллиарда лет назад.

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