Ученые нашли намек на инопланетную жизнь в неожиданном месте в Солнечной системе

Группа ученых совершила поразительное открытие о Церере – карликовой планете, расположенной посреди пояса астероидов в области между Марсом и Юпитером. Оказалось, что на ней может быть достаточно тепла, необходимых минералов и жидкостей для существования внеземной жизни.

Что удалось узнать ученым об удивительном океаническом мире, рассказало издание Inverse. Планетологи смоделировали происходящее со скалами и льдом, образующими Цереру в течение 4,5 млрд лет. Их исследование показало, что при нагревании и замерзании, химические элементы могли образовать в мантии планеты карманы с рассолом, то есть водой, перемешанной с солью и разнообразными элементами, например калием, серой, кальцием и кислородом.

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Эту субстанцию ученые называют метаморфической жидкостью, ведь она насыщена большим количеством минералов. Примечательно, что она по составу напоминает содовые озера в Восточноафриканской рифтовой долине в Кении. Как объяснил геофизик Мохит Дасвани, главное их отличие – в происхождении.

"В Восточноафриканской рифтовой долине испарение концентрирует соли, а микробные колонии производят метан биологически. С другой стороны, на Церере состав жидкости является результатом нагревания и испарения пород мантии", – рассказал исследователь.

Ученые предполагают, что на глубине около 40 км под поверхностью карликовой планеты может находиться целый океан соленой воды. Приблизительно 3 млрд лет назад радиоактивный распад внутри планеты повлек за собой быстрый нагрев, который возможно привел к тому, что некоторые из метаморфических жидкостей прорвались через каменистое дно подземного океана, образовавшегося еще раньше в истории Цереры, вызывая химические реакции, которые могли создать некоторые ключевые строительные блоки жизни.

Поскольку Церера медленно застывала в течение последних 2 млрд лет, эти жидкости давно уже прекратили свое движение к поверхности. Однако, как отметили планетологи, некоторые небольшие карманы или даже большие резервуары рассола могут оставаться глубоко под поверхностью.

Это очень важный фактор, ведь если мантия Цереры все еще содержит открытые просторы, наполненные соленой жидкостью, то эти места могут быть "пригодными для жизни нишами", – говорит Дасвани.

Их наличие сейчас или в далеком прошлом может иметь перспективы найти след внеземной жизни, или хотя бы открытие небольших участков пригодной для выживания среды в этом крохотном мире.

Справка: в 2007 году NASA отправило космический аппарат Dawn на Цереру, чтобы изучить ее состав, поверхность и то, как она эволюционировала со временем. Космический аппарат добрался до Цереры в 2015 году и вышел из эксплуатации в ноябре 2018 года.

После завершения наблюдений за карликовой планетой, аппарат вышел на неконтролируемую орбиту вокруг Цереры и летает вокруг нее по сей день. За время работы он успел отправить на Землю несколько изображений планеты, которые позволили ученым раскрыть много интересных деталей.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что планета, на которой может существовать жизнь, вращается вокруг умирающей звезды в 117 световых годах от Земли. Если их теория подтвердится, это будет первый случай, когда потенциально пригодный для жизни мир будет обнаружен на орбите звезды, называемой "белым карликом".