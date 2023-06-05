Ученые нанесли на карту сеть древних городов майя: это изменит историю человечества

В северной Гватемале, в местности, густо покрытой джунглями, ученые обнаружили ранее неизвестную сеть городов народа майя. И это открытие может кардинально изменить представление науки о том, как была устроена жизнь этих людей.

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Об открытии археологов написало издание Washington Post. Им удалось обнаружить на площади почти 3000 квадратных километров 417 городов, связанных между собой почти 180 км "супермагистралей". Ученые датируют эту систему поселений примерно 1000 г. до н.э.

По словам исследователей, эта разветвленная сеть дорог и городов, наряду со сложными церемониальными комплексами, гидротехническими системами и сельскохозяйственной инфраструктурой может свидетельствовать о том, что цивилизация майя была значительно развитее, чем считалось до сих пор. Нанося на карту местность с помощью лидарной технологии — усовершенствованного типа радара, обнаруживающего объекты, скрытые густой растительностью и кронами деревьев, — исследователи обнаружили то, что, по их словам, свидетельствует о хорошо организованной экономической, политической и социальной системе, действовавшей несколько тысячелетий назад. Изучение этой территории продолжается с 2015 года и принесло интересные результаты.

В частности, Ричард Хансен, ведущий автор исследования и аффилированный профессор археологии в Университете штата Айдахо пояснил, что более ранние представления об устройстве общества майя могут оказаться совершенно ложными. До сих пор считалось общепринятым, что этот народ между средним там поздним доклассическим периодом (приблизительно с 1000 г. до н.э. до 250 г. н.э.) представлял собой охотников-собирателей "бродячих групп кочевников, сажавших кукурузу". "Теперь мы знаем, что доклассический период был периодом чрезвычайной сложности и архитектурной изысканности", – рассказал Хансен, также являющийся президентом Фонда антропологических исследований и исследований окружающей среды, который фокусируется на изучении истории майя. Сооружения, которые возвели эти люди в тот период, были одними из самых больших в современном им мире.

По словам Хансена, эти находки в районе джунглей Эль-Мирадора "изменяют правила игры" в понимании истории Америки. Ученым удалось найти артефакты, которые сами же майя в дальнейшие периоды похоронили под более поздними зданиями, а затем и эти сооружения поглотили джунгли. Ученым понадобилось серьезное усовершенствование техники, чтобы найти утраченное.

По принципу работы лидар с помощью миллионов инфракрасных лазерных импульсов, отражающихся от земли, создает по существу 3D-изображение структур, скрытых джунглями. И там, где раньше археологам приходилось вручную зарисовывать места раскопок, теперь можно создавать весьма точные трехмерные карты, основанные на подробных измерениях.

Так исследователям удалось найти древние дамбы, водохранилища, пирамиды и площадки для игры в мяч. Эль-Мирадор долгое время считался "колыбелью цивилизации майя", но доказательство того, что сложное общество уже существовало около 1000 г. до н.э. открывает целую эпоху, о которой раньше учёные даже не догадывались.

Рик Чакон, профессор антропологии Университета Винтроп в Рок-Хилле, Южная Каролина, объяснил, что полученные результаты проливают свет на то, как древние майя изменяли среду своего обитания. Также это может расширить понимание того, как возникало все более усложненное общество. Чакон сам не участвовал в исследовании в Гватемале, но ознакомился с его результатами.

Тем временем участник работ, археолог Энрике Эрнандес из Университета Сан-Карлос в Гватемала-Сити, утверждает, что новая находка, когда она будет полностью открыта и проанализирована, может стать таким же важным маркером в истории человечества, как пирамиды в Египте. При этом местность вдоль границы Мексики и Гватемалы, где расположен Эль-Мирадор, значительно более труднодоступна. Джунгли здесь кишат ягуарами, пумами и змеями, а чтобы добраться сюда, нужно пройти 65 километров пешком или заплатить немало за перелет на вертолете. Всего несколько тысяч туристов в год решаются проделать этот путь. Для сравнения – египетские пирамиды посещают более 14 миллионов туристов в год.

Сообщается, что среди многоэтажных храмов, построек и дорог ученым впервые удалось найти комплекс Блам-Нал – один из важнейших центров доклассической цивилизации. Его историю считают на 1000, или и на 2000 лет древнее известного и хорошо раскопанного поселения мая Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Он, в свою очередь, по современной датировке, был возведен в начале 400-х годов нашей эры.

Блам-Нал уже раскапывали в 2009 году, но, по словам Хансена, "не смогли распознать невероятное изящество и размер города, которые сразу стали очевидны с помощью лидарной технологии". Между тем этот комплекс является одним из крупнейших в Эль-Мирадоре и от него расходится немало дорог к меньшим объектам, что указывает на его административное, экономическое и политическое значение в доклассический период.

Ученые думают над тем, как организовать сотрудничество правительства Гватемалы, археологических организаций и местных жителей, чтобы превратить Эль-Мирадор в важный туристический объект. По словам Хансена, необходимо принять решение, будет ли он национальным памятником, территорией вернувшихся в город современных майя и других коренных гватемальцев или чисто туристическим центром.

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